글로벌셀러 1.6만명 돌파…해외 직진출 플랫폼 성과 가시화

[헤럴드경제=강승연 기자] G마켓은 글로벌 판매 채널로 연동한 ‘라자다(LAZADA)’에서 진행한 할인 프로모션을 통해 글로벌 판매액이 4배 이상 증가했다고 19일 밝혔다. 라자다는 알리바바의 글로벌 관계사로, 동남아를 대표하는 이커머스 플랫폼이다.

G마켓은 지난 10일부터 13일까지 4일간 라자다에서 열린 ‘11.11 Biggest Sale of the Year’에 참여했다. 싱가포르, 필리핀, 태국, 말레이시아, 베트남 등 동남아시아 5개국을 대상으로 K-셀러 상품을 판매했다.

행사 기간 라자다를 통한 해외 판매 건수는 전주 동요일 대비 4배 이상(319%) 증가했다. 총 거래액은 292% 늘었다. 행사에서 G마켓 상품이 메인으로 노출되면서 첫날인 10일, 행사 오픈 직후 거래액은 전주 동시간 대비 8배 이상(780%) 급증했다.

해외 판매가 호조를 보이면서 글로벌 판매에 참여한 셀러들도 반겼다. 가공식품을 취급하는 한 입점 셀러는 단일품목으로 행사 기간에만 1만개 이상을 판매해 전주 대비 8배 이상(770%) 거래액이 늘었다. 뷰티 상품을 취급하는 다른 셀러는 동기간 500% 넘는 거래액 신장률을 기록하며 인기 상품 순위에 이름을 올렸다.

국내에서 생산된 K-상품이 인기를 끄는 가운데 뷰티 카테고리의 ‘수분크림’은 라자다 5개국 합산 최대 거래액을 기록했다. 2위는 가공식품군의 ‘과자·스낵’이 차지했다.

국가별 인기도를 살펴보면 5개국 가운데 ‘필리핀’ 거래액 비중이 53%로 가장 높았다. 이어 싱가포르(18%), 태국(15%), 말레이시아(12%), 베트남(2%) 순이었다.

국가별로 선호하는 K-상품도 달랐다. 필리핀은 믹스커피·초코과자 등 ‘가공식품군’이, 싱가포르는 스킨케어·바디크림 등 ‘뷰티상품군’이, 말레이시아는 유산균 등 ‘건강식품군’ 주문이 많았다.

앞서 신세계그룹과 알리바바 인터내셔널이 만든 조인트벤처(JV)는 알리바바의 전 세계 유통망을 활용해 G마켓 셀러의 글로벌 진출을 강화한다는 계획을 밝혔다. 이에 따라 지난 10월, G마켓은 알리바바의 글로벌 관계사인 라자다와 판매 제휴 계획을 발표했다.

현재 G마켓 글로벌 판매 참여 셀러는 1만6000여명에 달한다. 이 중 7000명 이상이 라자다를 통해 온라인 수출을 진행하고 있다. 현재 라자다에서 판매되는 K-셀러 상품 수는 45만개에 달한다.

G마켓 관계자는 “라자다 판매 연동 후 한 달 만에 해외 플랫폼 직진출 전략이 효과를 보이면서, G마켓 셀러의 글로벌 판매 경쟁력을 다시 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 판매 지원책을 확대할 것”이라고 말했다.