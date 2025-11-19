후반 교체투입 문전 돌파로 PK 얻어 득점은 실패… “동료들이 놀렸다”

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘황소’ 황희찬(울버햄프턴) 하면 돌파다. 폭발적인 스피드와 힘을 살려 수비수보다 빠르게 치고들어가는 패턴이 대표적이지만 그것만 있는 게 아니다. 문전에 진을 치고 있는 수비진을 교묘한 발기술과 신체밸런스로 벗기면서 수비망을 빠져나가는 트릭스터의 모습도 자주 본다.

18일 서울월드컵경기장에서 열린 가나와 평가전에서 황희찬은 후반 17분 손흥민 대신 교체투입됐다. 예열을 끝낸 29분 페널티어 왼쪽 근처에서 이태석의 짧은 패스를 받은 그는 가나 수비수 셋이 에워싸자 순간적으로 등을 돌려 2명을 제쳤다.

팔로 몸을 붙드는 가나 수비수 케일럽 아렌키의 가랑이 사이로 볼을 뺀 뒤 몸의 균형을 유지한채 몸을 틀어 골문으로 향했다. 이를 묵과할 수 없던 아렌키가 손으로 황희찬을 감아 넘어뜨렸다. 주심은 페널티킥을 선언했다.

본인이 얻은 PK에 직접 키커로 나선 황희찬은 골망 왼쪽을 보고 낮게 깔아찼지만 가나 골리 벤자민 아사레의 선방에 막혔다. 슈팅한 공이 코너 깊숙이 향하지 않고 수비범위 내로 향한 게 실수였다.

전반적으론 잦은 부상 전력에 대한 우려를 털고 날카로운 폼을 선보였다. 경기를 마치고 나온 황희찬은 공동취재구역에서 “경기 끝나고 선수들도 (나를) 놀렸다. 팬들께 많이 부끄러운 장면이었다”며 크게 아쉬워했다.

대표팀은 앞서 후반 18분 이강인(파리 생제르맹)의 크로스에 이은 이태석(빈)의 헤더 골로 얻은 점수를 잘 지켜 1-0으로 신승했다. 황희찬의 PK가 성공했다면 더 빨리 확실하게 승부에 쐐기를 박을 수 있었다.

황희찬은 “너무 생각이 많았던 거 같다. 더 냉정하게 마무리를 지었어야 한다. 이번 경험을 통해 그런 부분(냉정한 마무리)을 더 상기하겠다”고 힘줘 말했다. 이어 “다음 소집(내년 3월)이 더 기다려진다. 각자 책임감을 가지고 소속팀에서 다치지 않고 기량을 끌어올려서 대표팀에서 더 좋은 모습을 보여야 한다”고 다짐했다.

지난 14일 볼리비아와 경기와 이날 승리 등 3연승으로 올해를 마무리한 홍명보호는 2026 북중미 월드컵 조 추첨에서 ‘포트2’를 사실상 확정지었다.