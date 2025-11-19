중기부·우주청, 국내 우주기업 유럽 진출 합동 지원

[헤럴드경제=최은지 기자] 정부가 국내 우주분야 중소벤처기업의 유럽 진출을 지원하기 위해 나섰다.

중소벤처기업부와 우주항공청은 18일(현지시간) 독일 브레멘 코트야드 바이 메리어트에서 ‘K-스페이스 나잇(K-Space Night)’ 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 유럽 최대의 B2B 우주 산업 전시회인 ‘스페이스 테크 엑스포 유럽(Space Tech Expo Europe) 2025’에 참여하는 국내 우주 분야 중소벤처기업들을 지원하기 위해 마련됐다. 행사에는 국내 우주 분야 중소벤처기업, 현지 우주 기업·기관·연구원, 투자자 등 약 130여명이 참여했다.

‘스페이스 테크 엑스포 유럽’은 2015년부터 매년 독일 브레멘에서 개최되며 발사 서비스, 위성 운용, 통신 및 지상 시스템, 소재·부품 등 우주 기술 생태계 관계자들이 모이는 만남의 장을 제공한다.

중기부와 우주청은 전시에 참여하는 국내 기업들이 실질적 성과를 창출할 수 있도록 전시 마케팅과 IR 교육 등을 사전에 지원했다.

또 이번 ‘K-스페이스 나잇’ 행사를 통해 전시회 기간 중 참가기업이 현지에서 비즈니스 기회를 가질 수 있도록 다양한 프로그램을 운영했다.

국내 우주 분야 중소벤처기업들이 참여해 IR 피칭을 하고 현지 우주 관련 기관 및 투자자 등과 네트워킹을 진행됐으며, 베를린 파트너와 우주 분야 글로벌 기업 앤시스(Ansys) 등이 참가해 주제 발표를 했다.

조경원 중기부 창업정책관은 “혁신 기술을 보유한 중소벤처기업들이 뉴스페이스 시대의 핵심 주체”라며, “우주청과의 협업을 통해 국내 우주 중소벤처기업들이 세계 무대로 뻗어나갈 수 있도록 적극 지원할 것”이라 밝혔다.

한창헌 우주청 우주항공산업국장은 “이번 행사는 우주 중소벤처기업의 해외 진출 지원을 위한 다부처 협력의 첫걸음으로 우리 기업이 국내 시장뿐 아니라 해외에서 활발히 활동할 수 있도록 다양한 협력 체계를 구축하여 지원할 계획”이라고 밝혔다.

올해 ‘스페이스 테크 엑스포 유럽’에는 유럽우주국(ESA), 독일항공우주센터(DLR), 방산·우주항공 분야 글로벌 대기업 등이 참여하여 최신 기술 트렌드를 공유한다.

전 세계에서 약 950개사의 전시 참여 업체와 1만명 이상의 참관객이 방문할 것으로 예상되며, 국내 우주 기업 14개사도 전시에 참여하여 한국의 기술력을 유럽 무대에 선보인다.