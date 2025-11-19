[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영호남 상생협력의 상징인 ‘달빛동맹’이 인공지능(AI)과 미래산업을 중심으로 한 단계 도약하며 국가균형성장의 새로운 모델을 제시한다.

대구시와 광주시는 지난 18일 광주시청에서 개최된 ‘2025년 달빛동맹발전위원회’에서 ‘대한민국 AI 3대 강국 선도’ 등의 비전을 담은 퍼포먼스를 통해 협력 의지를 다지며 달빛철도에 이은 AI 중심의 초광역협력 2.0 시대 개막을 알렸다.

특히 이번에 신규 공동협력 과제 11개를 확정해 본격 실행에 나서기로 했는데 그중에서도 양 도시를 대한민국 ‘AI 3대 강국’ 도약을 이끌 AX 거점도시로 육성하는 것이 핵심이다.

구체적으로는 지난 8월 예비타당성조사가 면제된 대구시의 ‘지역거점 AX 혁신 기술개발’ 사업과 광주시의 ‘AX 실증밸리 조성’ 사업을 연계해 시너지를 극대화하는 것을 골자로 한다.

또 지역 혁신 성장을 견인할 AI 핵심 인재 양성, 미래 모빌리티 산업 육성 등 국가 경쟁력 강화를 위한 중추적인 역할 수행도 함께 하기로 뜻을 모았다.

이 외에도 ▲‘2차 공공기관 이전’ 공동 대응 ▲한국기독선교유산의 유네스코 세계유산 공동 등재 등 경제·사회·문화를 아우르는 11개의 신규 과제를 추진해 초광역 경제·생활 공동체로서의 미래를 구체화할 계획이다.

김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 “달빛동맹은 이제 동서 화합을 넘어 대한민국의 미래를 함께 설계하는 혁신 공동체가 됐다”며 “대구와 광주가 힘을 합쳐 AI와 미래산업을 선도하고, 수도권에 버금가는 새로운 성장축을 만들어 국가균형성장의 역사를 새로이 쓰겠다”고 밝혔다.