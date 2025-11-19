스크린골프 ‘프렌즈 아카데미’ 매장 드라이버, 보스턴백, 골프공 경품

[헤럴드경제=조용직 기자]스포츠에 재미를 더하는 플랫폼 기업 ㈜카카오 VX(대표 문태식)의 골프 연습장 브랜드 ‘프렌즈 아카데미’가 열정 골퍼들을 위한 ‘프렌즈 아카데미 연말 감사제’를 마련한다.

12월 14일까지 진행되는 이번 감사제는 전국 ‘프렌즈 아카데미’ 매장에서 70만원 이상 등록한 모든 고객을 대상으로 한다. 먼저 선착순 700명에게는 멋진 드라이버 커버를 증정한다. 아울러 이벤트 기간에 70만원 이상 등록한 고객에게는 추첨을 통해 고급 드라이버와 보스턴 백, 골프공을 경품으로 제공한다. 자세한 내용은 ‘프렌즈 아카데미’ 앱에서 확인할 수 있다.

카카오 VX 관계자는 “연말은 추운 날씨에 여러 송년 모임으로 신체 활동량이 줄어들 수 있는 시기”라며 “이번 감사제를 활용해 프렌즈 아카데미에서 골프 실력을 업그레이드하고 겨울철 건강도 관리해 내년 봄 필드에서 ‘라베’(생애 최저타)하기 바란다”고 전했다.

한편 카카오 VX는 앞으로도 다양한 이벤트와 서비스, 기술 업그레이드를 통해 골퍼들에게 재미와 즐거움을 선사하며 스포츠 업계의 디지털화를 이끌 계획이다.