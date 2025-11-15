[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]‘나는 솔로’ 28기에서 시청률이 가장 많이 나온 ‘최고의 1분’은 상철이가 순자한테 “선 넘지 말라”고 경고한 뒤, 다시 순자를 찾아가 대화에 나서는 장면이었다.

순자는 상철과 최종커플을 이루기는 했지만, 서로 뭔가 찜찜한 구석이 남아있는 듯 했다.

숙소에 상철과 남아있던 순자는 정숙이 상철에게 ‘슈퍼 데이트권’을 쓰려 했으나 자신이 못쓰게 한 일을 솔직하게 밝혔다. 그러면서 순자는 상철에게 “상철이 ‘쉬운 남자’인 것 같다. 대체 몇 명한테 차인 거야? 왜 이렇게 동네북같냐? 만인의 후순위!”라고 놀렸다. 이어 “꿩대신닭”이라는 말도 했다.

항상 웃는 얼굴로 대화하던 상철도 이런 말에는 화가 나 “적당히 좀 해야지, 받아준다고 그게 전부로 보이냐? 선 넘지 말라”고 경고했다.

어색한 기류 속에 대화가 이어질 수 없어 침묵이 시작되자 결국 두 사람은 어영부영 대화를 마무리한 채 각자의 방으로 갔다.

그리고는 순자는 인터뷰에서 “저렇게 화를 내는 사람과 불안해서 어떻게 살겠는가? 언제 그런 상황이 올지 알 수 없다. 저런 사람과 계속 하기는 어려울 것 같다”고 말하며 싸늘한 표정을 지었다.

상철은 이후 순자를 찾아가 “나를 좀 믿어주면 좋겠어”라고 사과한 뒤, 보라색으로 포장한 꽃다발을 선물하며 두 사람은 최종 커플이 됐지만, ‘현커’가 될 수는 없었다. 상철은 28기 방영 도중 탄생한 정숙 아기(나솔이)의 아빠가 됐다. 순자가 상철과는 바로 헤어졌음을 알 수 있는 대목이다.

필자는 순자가 상철에게 “동네북 같다”, “만인의 후순위”, “꿩대신닭” 등의 표현을 쓴 것보다 더 큰 문제는 그 이후 인터뷰 내용이었다고 생각한다.

순자는 자신의 태도에 대해 시청자들이 분노의 반응을 보이자 SNS에 “시청자분들께 눈살을 찌푸리게 한 것 같아 다시 한번 죄송하다. 평소 누구보다 분위기를 띄우고 즐기려는 편인데 여러 감정이 뒤섞여 유쾌하게 행동하지 못했다”고 사과했다.

자신의 표현처럼 분위기를 띄우려고 하다보니 “꿩대신 닭”이라며 놀려준 것 같다고 이해해준다 해도 그 후의 인터뷰는 도무지 납득되지 않았다.

“언제 맹수로 돌변할지 몰라 무서워 함께 하기 어렵겠다”(필자의 표현)는 뉘앙스로 인터뷰를 한다는 것 자체가 이기심의 극치이자 적반하장의 인터뷰라고 생각한다.

자신이 먼저 상철을 성질나게 만들어놓고, 자기 탓을 하기는커녕 불안하다고 말한다면, 순자의 연애문제를 떠나 이기적인 태도와 인간관계의 문제로 귀결된다. 상대방을 배려하지는 못해도, 인내력 테스트를 하는 건 아닌 것 같다.

그래서 순자의 그 인터뷰는 “‘왜 이렇게 동네북같냐?’고 말하는 순간 아차했다. 내가 선을 넘었다. 나는 장난이었는데, 그분(상철)께 큰 상처를 드린 것 같다. 내일 만나자마자 사과부터 하겠다”고 말하는 게 나았을 것이다.

순자는 자신의 SNS에 “악녀와 함께 해주셔서 감사드린다. 그 마음 잊지 않고 보답하고 베풀며 지내겠다”고 고개를 숙였지만, 이것도 이번 사안과 논란을 정확하게 본 건 아니다.