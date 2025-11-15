데이터·디지털· AI 등 스마트 기술 물관리 적용방안 논의 해외기관 협력세션·MOU·수출상담회 등 국제 네트워크 강화

[헤럴드경제=이태형 기자]한국환경공단은 12일부터 14일까지 대구 북구 엑스코(EXCO)에서 열린 ‘대한민국 국제물주간 2025(KIWW 2025)’ 행사가 성황리에 끝났다고 밝혔다.

이번 행사는 기후에너지환경부, 대구광역시, 한국환경공단(K-eco), 한국수자원공사(K-water)가 공동 주최하고 (사)한국물포럼이 주관했다.

‘물의 미래를 함께 여는 스마트 혁신(Smart Innovation: A Bridge to the Shared Water Future)’을 주제로, 기후위기와 수질오염, 물 부족 등 복합적인 물 문제에 대응하기 위한 디지털·과학기술 기반 해법을 모색했다.

공단은 데이터·인공지능(AI)·디지털 트윈(DT) 등 스마트 기술의 물관리 업무 활용 방안과 국내외 물관리 기관과의 협력을 중심으로 8개 프로그램을 주관했다.

공단이 주관한 ‘데이터 기반 지속가능 물환경관리 포럼’에서는 동적 모델링 기반의 수질오염총량제도 효율화, 유역하수도 통합정보 플랫폼을 통한 하수도 업무 디지털화, 수질·유량 통합 모니터링 시스템 등 데이터 활용 관점에서 물환경관리의 기술적 적용 사례와연구 결과를 공유하며 향후 정책적 개선 방향을 논의했다.

또 ‘Smart-up 기반 차세대 물관리 기술 혁신 전략’ 특별 세션을 통해 수자원, 상하수도, 물산업 전반에서 AI, DT, 클라우드 네이티브 등의 스마트 기술을 접목하는 구체적 활용 방안을 제시하고, 물관리 분야 기술 비전을 공유했다.

공단은 또 국가물산업클러스터를 중심으로 해외 협력 프로그램을 운영하며 국제 네트워크를 강화했다.

도미니카공화국 국립식수하수원, 카자흐스탄 알마티 상하수도공사, 베트남 민탄그룹 등 해외 기관과의 협력 세션을 통해 해외 현지 수요사업 발표, 국내 물기업 실증사업 제안 및 보유 기술을 소개하고, 기관 간 MOU* 체결을 통해 실질적 협력 기반을 구축했다.

해외 바이어 상담회에서는 클러스터 내 입주기업과 해외 수요기관 간 수출 상담이 이뤄졌고, 이후 클러스터 견학 프로그램 연계를 통해 실증플랜트와 국내 물기업의 우수 기술력을 홍보함으로써 해외 판로 개척을 지원했다.

임상준 한국환경공단 이사장은 “이번 행사는 스마트 기술이 물관리 현장에 적용될 수 있는 구체적인 실행 방안을 논의하고, 국제 네트워크를 강화하는 의미 있는 자리였다”라며 “공단은 데이터와 협력을 기반으로 지속가능한 물 환경 관리 실현에 기여하고, 국제사회와 함께 미래 세대를 위한 물의 새로운 가치를 창출해 나가겠다”라고 말했다.