보류지 ‘찬밥 신세’ 매각가 시세와 별 차이 없어

[헤럴드경제=홍승희 기자] 아파트 보류지가 주택 수요자들로부터 외면 받고 있다. 신축 아파트를 분양가 수준의 가격에 얻을 수 있어 한때 ‘제2의 로또’로 불렸지만, 10·15 부동산 대책 등 대출 규제로 인해 자금 조달 경로가 막히면서다.

15일 정비업계에 따르면 서울 은평구 수색동에 소재한 수색6재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합은 지난 6일 DMC파인시티자이 보류지 아파트 두 채에 대한 매각공고를 내고 입찰을 받았지만 모두 유찰됐다. 공개경쟁입찰 방식으로 진행된 이번 매각에선 59㎡(이하 전용면적)짜리 아파트 두 채가 각각 11억원(11층)과 11억5000만원(16층)에 나왔다.

이 조합이 해당 보류지 매각을 시도한 건 이번이 벌써 세 번째다. 지난 9월에는 각각 10억7000만원과 11억원에 입찰을 받았지만 유찰됐고, 조합은 지난 10월 재공고를 내면서 가격을 각각 11억원, 11억5000만원으로 올렸다. 연이은 유찰로 입찰은 3차까지 갔지만 이번에도 주인을 찾지 못했다.

보류지는 조합이 조합원 물량 누락, 사업비 충당 등의 상황에 대비해 일반분양하지 않고 남겨둔 물량을 말한다. 부동산 호황기에는 청약통장을 사용하지 않고 신축 아파트를 매수할 수 있는 데다 낙찰을 통해 시세차익도 올릴 수 있어 제2의 ‘로또’로 통했다.

아울러 서울 모든 지역이 토지거래허가구역(이하 토허구역)으로 지정된 가운데 보류지는 그 적용을 받지 않아 실거주 의무도 제외된다. 임차보증금을 끼고 아파트를 매입할 수 있는 경로가 원천 차단된 상황에서 유일하게 규제를 비껴간 매물인 것이다.

그럼에도 보류지는 ‘찬밥 신세’가 되고 있다. 주변 시세를 웃도는 입찰가격과 규제지연 선정 등으로 자금조달 경로가 차단되면서다. 조합 관계자는 “보류지 두 채가 모두 유찰된 데는 대출규제의 영향이 큰 것으로 보인다”고 말했다.

이 같은 기조는 향후 당분간 지속될 것으로 보인다. 일반 아파트 매물보다 대출이 더 어려워졌고, 중도금 납부 기간도 짧아 실수요자 진입 장벽이 높은 탓이다.

또 조합이 가파르게 상승한 공사비 등을 충당하기 위해 매각가를 시세와 큰 차이 없게 설정하는 것도 원인으로 꼽힌다. 실제 DMC파인시티자이 59㎡의 최근 실거래가는 지난 9월 23일 체결된 11억4900만원으로 보류지 매각가와 큰 차이가 없었다.

이에 향후 보류지 가격이 더욱 하향조정될 수 있다는 전망도 나온다. 앞서 강동구의 고덕롯데캐슬베네루체는 5년간 매각이 불발됐던 보류지 3채 중 2채를 9차 입찰에서 겨우 매각했다. 최저입찰가 13억원을 12억6000만원으로 낮춘 결과다. 평수가 넓은 122㎡는 21억원에서 20억5000만원으로 가격을 낮췄음에도 아직 매각되지 않았다.