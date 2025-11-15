인터넷 은행 1호 IPO ‘삼수’ 에식스솔루션즈, 중복상장 극복 방안 주목 다음 주 중소형사 열 곳 가까이 상장 절차 ‘북적’ 무신사·구다이글로벌·CJ올리브영 등도 절차 돌입 전망

[헤럴드경제=서경원 기자] 케이뱅크와 에식스솔루션즈 등 그간 상장 적기를 엿보던 ‘대어’들이 연이어 상장 시동을 걸며 시장 분위기를 달구고 있다.

‘사천피’(코스피 4000) 강세장 훈풍을 타고 증시에 성공적으로 입성할 좋은 기회라고 판단한 기업들이 일제히 모여들며 기업공개(IPO) 시장에 모처럼 활기가 차오른다.

15일 금융투자업계에 따르면 인터넷 전문은행 케이뱅크와 LS그룹의 계열사인 에식스솔루션즈가 각각 지난 10일과 7일 유가증권시장(코스피) 상장예비심사 신청서를 한국거래소에 제출했다.

인터넷 은행 1호인 케이뱅크의 이번 상장 도전은 세 번째다.

앞서 2023년 2월 투자심리 위축 등을 이유로 상장을 연기했고, 지난해 10월에는 수요예측 결과가 기대보다 부진해지자 상장을 철회했었다.

이번이 ‘삼수 도전’인 데다 직전 상장 추진 때 시장에서 총공모주식 수가 많아 물량 소화가 쉽지 않을 것이라는 회의적 관측도 나왔던 만큼, 이번 도전 때는 공모가를 낮추는 등 공모구조를 일부 개선한 것으로 전해진다.

특히 MBK파트너스, 베인캐피탈, MG새마을금고 등 주요 재무적 투자자(FI)로서도 케이뱅크를 성공적으로 상장시키는 것이 가장 원활한 투자금 회수 방식이어서 수익률을 다소 낮춰서라도 안정적으로 상장시키는 데 뜻을 모았다는 후문이다.

에식스솔루션즈의 경우 현 정부가 문제로 지적해온 대기업그룹의 중복상장 논란을 극복하는 것이 주요 과제다.

에식스솔루션즈는 LS그룹이 지난 2008년 나스닥에 상장돼 있던 90년 된 미국 기업을 인수한 사례로, 전력 인프라용 에너지 권선(magnet wire·코일 형태로 감긴 전선)의 제조·판매 사업을 영위한다. 최근에는 전기차 등을 위한 특수 권선 분야로 사업을 확장하고 있다.

중복상장은 통상 모회사와 자회사가 나란히 상장해 모회사의 기업가치가 희석되는 문제를 의미한다.

에식스솔루션즈의 경우 지배구조상 지주사 LS의 ‘증손자회사’에 해당하지만, 그룹 내 미래 먹거리로 꼽히는 권선 사업 분야의 에식스솔루션즈가 상장되면 지주사 LS의 기업가치가 희석돼 기존 LS 주주에게 피해를 줄 수 있다는 우려가 일각에서 나온다.

지난 3월 명노현 ㈜LS 대표이사 부회장은 정기 주주총회 이후 기자들과 만나 계열사 중복상장 논란에 대해 “주주 및 시장과 적극적으로 소통해 주주가치가 훼손되는 일이 없도록 면밀히 살피겠다”고 약속한 바 있다.

이 밖에도 시장에서는 ‘K패션·뷰티’ 대표 브랜드인 무신사와 구다이글로벌(조선미녀), CJ올리브영 등도 조만간 상장 절차에 본격 돌입할 것이라는 전망이 나온다.

대어급 외에 중소형 기업들도 이달 들어 바쁘게 상장 절차를 밟고 있다.

당장 다음 주(오는 17∼21일) 4개 기업이 상장하고 열 곳에 가까운 기업들이 수요예측 및 일반청약을 실시할 예정이다.

우선 광학부품 업체 그린광학(17일), 아동 콘텐츠·기술 업체 더핑크퐁컴퍼니(18일), 반도체 장비 부품 업체 씨엠티엑스(20일), 과학장비 부품 업체 비츠로넥스텍(21일)이 내주 잇달아 코스닥시장에 상장한다.

화장품 기업 아로마티카와 자연과학·공학연구 개발업체 에임드바이오는 내주 일반청약을 실시하고, 첨단 수술기기 회사 리브스메드를 비롯한 7개 기업이 기관 투자자 대상 수요예측에 나선다.