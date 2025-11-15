국내 증시 빚투도 또 사상 최고 변동성 확대에도 강한 투자심리 증권가 “美 통화정책 불확실성에 변동성 경계 필요”

[헤럴드경제=서경원 기자] 서학개미들이 인공지능(AI) 거품론으로 증시가 출렁이는 와중에도 최근 일주일 새 엔비디아를 4000억원 넘게 순매수한 것으로 나타났다.

15일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 최근 일주일(지난 7∼13일)간 국내 투자자가 미국 증시에서 가장 많이 순매수한 종목 1위는 엔비디아로 총 2억9000만달러(한화 약 4230억원)를 순매수했다.

페이스북 모회사인 메타(8300만달러, 이하 순매수 규모)와 AI 기반 기업용 소프트웨어 업체 팔란티어(8200만달러)도 각각 순매수 상위 4위와 5위에 올랐다.

구글 모회사인 알파벳(7200만달러)은 7위, 민간 우주기업 로켓 랩(5300만달러)은 10위를 각각 차지했다.

서학개미들의 순매수 상위 10개 종목 중 절반이 빅테크 기업인 셈이다.

이들 종목 대부분은 최근 시장에서 제기된 ‘AI 거품론’에 직격탄을 맞고 주가가 크게 출렁였다.

가령 이달 초 200달러를 넘었던 엔비디아의 주가는 지난 13일 186달러대로 떨어졌고, 메타 역시 이달 초 640달러에 가까웠으나 지난 13일 610달러선을 밑돌았다.

시장 일각에서는 최근의 AI 열풍이 1990년대 말 ‘닷컴버블’과 유사하다고 지적하는 ‘AI 거품론’이 지속해서 제기되고 있다.

지난 9월에는 오픈AI가 엔비디아로부터 최대 1000억달러를 투자받아 다시 엔비디아 칩 수백만 개를 구매한다는 전략적 파트너십이 발표되자 ‘순환적 거래’라는 의구심이 커졌다.

최근에도 영화 ‘빅 쇼트’의 실제 인물로 유명한 공매도 투자자 마이클 버리도 빅테크들이 실제보다 칩의 감가상각 비용을 축소하는 분식회계로 이익을 부풀리고 있다며 AI 거품론을 부추겼다.

AI 거품론과 미 연방정부의 일시적 업무정지(셧다운)가 맞물리며 최근 일주일 미국 증시의 변동성이 확대됐고 그로 인한 여파가 국내 증시로 고스란히 전해졌다.

그러나 서학개미들은 최근 변동성을 오히려 추가 매수의 기회로 삼았다.

국내 증시 자금 지표상으로도 투자 심리는 여전히 견조해 보인다.

금융투자협회에 따르면 빚투(빚내서 투자) 지표 중 하나인 신용거래융자 잔고는 가장 최신치인 지난 13일 기준 26조2천515억원을 기록해 사상 최고치를 또 갈아치웠다. 신용거래융자 잔고는 투자자가 주식 투자를 위해 증권사로부터 자금을 빌린 뒤 변제를 마치지 않은 금액이다.

투자자가 주식을 사려고 증권사 계좌에 맡겨두거나 주식을 팔고 찾지 않은 돈인 투자자예탁금도 지난 13일 기준 82조5845억원으로 80조원대를 유지 중이다.

다만 증권가에서는 당분간 확대될 변동성에 대비하라는 조언도 나온다.

김유미 키움증권연구원은 “다음 주에는 미국 정부의 셧다운 해제 이후에도 경제지표와 통화정책을 둘러싼 불확실성이 이어질 가능성이 있다”고 봤다.

그는 “12월 연방공개시장위원회(FOMC) 이전까지는 경제지표와 연준 위원들의 발언에 따라 기준금리 인하 확률이 수시로 변동될 수 있다”며 “이에 따른 금융 가격 변동성도 확대될 수 있어 경계가 필요하다”라고 말했다.