‘밴플리트 정책 포럼’ 기조연설 “트럼프, 이 대통령과 좋은 관계 유지” “韓, 미국 내 주요 투자국 중 하나”

[헤럴드경제=서경원 기자] 크리스토퍼 랜도(사진) 미 국무부 부장관은 14일(현지시간) 한미 양국이 관세·안보 협상 ‘조인트 팩트시트’(공동 설명자료)를 발표한 데 대해 “한미동맹의 새로운 장을 열게 됐다”고 평가했다.

랜도 부장관은 이날 워싱턴DC에서 애틀랜틱카운슬·코리아소사이어티 공동 주최로 열린 ‘밴플리트 정책 포럼’에서 기조연설을 통해 “바로 어제 양국은 도널드 트럼프 대통령의 10월 말 한국 국빈방문과 관련해 역사적인 조인트 팩트시트를 발표했다”며 이같이 밝혔다.

랜도 부장관은 “여러분들이 이 팩트시트를 꼼꼼히 읽어보길 바란다”며 “여기에는 향후 양국 관계의 공동 우선순위가 제시돼 있기 때문”이라고 말했다.

양국은 한미정상회담을 계기로 타결한 무역·안보 합의 결과가 담긴 ‘조인트 팩트시트’를 전날 발표했다.

여기에는 핵심 산업의 재건 및 확장, 외환시장 안정 유지, 상업 협력 강화, 상호주의적 무역 촉진, 경제 번영 보호, 한미 동맹의 현대화, 한반도 및 역내 현안 공조, 해양 및 원자력 파트너십 강화 등의 내용이 담겼다고 랜도 부장관은 설명했다.

랜도 부장관은 양국 정상의 파트너십에 대해 “트럼프 대통령은 한국의 신임 대통령과 좋은 관계를 유지하고 있고, 이 대통령 취임 이후 이미 두 차례 만났다”고 밝혔다.

그는 “지난달 한국을 방문한 트럼프 대통령은 미국 경제를 위해 수십억 달러 규모의 역사적 합의를 확보했다”며 “이러한 노력은 한국이 미국 내 주요 투자국 중 하나임을 확인하는 것으로, 미국의 일자리를 지원하고 미국의 에너지 수출을 확대하며 신뢰받는 기술을 발전시키고 양국의 해양 파트너십을 강화할 것”이라고 밝혔다.