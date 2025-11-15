올해 코스피 상장 종목 중 상승률 1위 효성중공업 ‘39.3만→225.3만원’ 상승률 473.28% 코스피 종목 중 1주당 가장 비싼 종목 등극도 JFP 따라 마스가 가속도 기대감 韓 증권가 목표가 최고 310만원까지

[헤럴드경제=신동윤 기자] ‘사천피(코스피 4000포인트)’란 신기원에 도달하며 랠리를 펼친 코스피 시장에서 올 한 해 가장 높은 수익률을 기록한 종목은 효성중공업인 것으로 나타났다. 효성중공업 주가가 올해 들어서만 5.7배 넘게 상승한 결과다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 주창한 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트’의 대표 수혜주 중 하나로 꼽힌 게 주가 급등의 주요 동력으로 작용했단 평가가 나온다.

지난 14일 이재명 대통령이 직접 발표한 한미 통상·안보 협상 결과물 ‘조인트 팩트시트(JFS·합동설명자료)’에 따라 마스가 프로젝트에 속도가 붙을 것이란 평가가 나오는 가운데, 효성중공업 주가의 향후 방향성에도 관심이 쏠린다.

15일 한국거래소에 따르면 지난 13일 장 종료 시점에 효성중공업 주가는 225만3000원에 이르렀다. 이는 연초(39만3000원) 대비 473.28%(186만원)나 오른 것이다.

효성중공업의 주가 상승률은 코스피 상장 전체 종목 중 최고다. 효성중공업의 뒤를 두산우(466%), 두산2우B(440.06%), 웅진(416.73%), 코오롱모빌리티그룹(384.26%), 두산에너빌리티(373.50%), 이수페타시스(348.91%), 에이피알(327%), SK스퀘어(307.94%), 현대로템(293.36%) 순서로 뒤따랐다.

효성중공업의 주당 가격은 국내 증시에서도 가장 높은 상황이다. 지난 7월 14일 100만원을 돌파하면서 ‘황제주(주당 100만원 이상 주식)’ 반열에 오른 이후 불과 석 달 만인 지난 10월 30일 200만원 선까지 돌파했다.

효성중공업이 속한 조선주는 트럼프 대통령이 당선한 이후인 지난해 11월부터 주목받았다. 여기에 올해 들어 한국과 조선이 조선 분야에서 협력을 강화하기로 하면서 상승세에 더 탄력이 붙었다.

특히 지난 4월 트럼프 대통령이 국가 안보 차원에서 미국 조선업 재건을 위한 ‘미국의 해양 지배력 회복’ 행정명령에 서명하면서 관련 기업 주가가 급등하기 시작했다. 중국 해양·물류·조선 산업을 견제하는 조치가 대거 포함돼 국내 기업들이 반사이익을 누릴 것이란 기대가 작용한 것으로 풀이된다.

지난 14일 이 대통령이 직접 발표한 JFS에는 미국 선박을 한국에서 건조할 수 있다는 내용이 담기면서 효성중공업을 비롯한 국내 조선주엔 대형 호재로 작용할 것이란 평가가 지배적이다.

팩트시트엔 지난 한미정상회담에서 합의된 3500억달러(약 514조원) 규모의 ‘대미 투자 패키지’ 가운데 조선 부문 세부 내용이 최종 반영됐다. 이 가운데 1500억달러는 ‘마스가’ 프로젝트 등 미국 조선업 현대화와 생산능력 확충에 투입된다.

가장 주목할 대목은 국내 조선소를 활용해 미국 상선과 군함을 건조할 길이 열렸다는 점이다. 이는 미국 조선소의 생산능력 한계를 보완하려는 조치로, 양국은 해당 조치가 미국 상선 확충과 전투준비태세 미 해군 함정 확보 속도를 높이는 데 이바지할 것으로 내다봤다. 양국은 또 조선소 실무그룹을 통해 MRO·정비 체계를 강화하고, 인력 양성·장비 현대화·조선 공급망 안정화 분야 협력을 추진하기로 합의했다.

효성중공업에 대한 투자자의 매력도가 높은 이유는 ‘마스가’에 이어 트럼프 대통령이 강조하는 ‘마누가(MANUGA·미국 원전을 다시 위대하게)’ 프로젝트와 관련해서도 수혜주로 꼽히기 때문이다. 전력기기 중심의 중공업 부문 실적 개선과 북미·유럽향 고부가 변압기 매출 인식 확대 등이 더해져 주가를 끌어 올렸다.

효성중공업은 원자력 발전소용 초고압 변압기와 개폐장치 등 전력 인프라 핵심 장비를 국내 최초로 개발한 기업으로, 발전 후 전력의 송전·변전 과정에 필수적인 장비를 공급하고 있다. 미국이 최근 인공지능(AI) 산업 확산에 따른 전력 수요 급증으로 원자력 산업을 적극 육성하고 있는 점도 호재로 작용한다.

효성중공업은 수익성이 높은 미국 중심의 수주 전략을 유지함으로써 마스가·마누가 프로젝트의 대표 수혜주로 꼽힌다.

장남현 한국투자증권 연구원은 전날 보고서에서 오는 2028년까지 미국 멤피스 공장에 1억 5700만달러를 추가 투자해 생산능력을 확대하는 데 대해 증가하는 미국 물량 대응을 위한 선제 투자라는 평가를 내놓았다.

장 연구원은 “효성중공업이 미국 멤피스 공장 연간 생산 능력을 기존 대비 1.6배 이상 늘리고 있다. 2026년 증설 완료가 목표로, 2027년부터 멤피스 공장 연간 생산 규모는 4억달러에 달할 것”이라면서 “2028년 최종 추가 증설 완료 후 연간 생산 규모는 6억달러를 초과할 것으로 전망되며, 2029년부터 멤피스 공장에서 8500억원 이상의 매출이 발생하게 될 것”이라고 분석했다.

올해 3분기 효성중공업의 중공업 부문 북미 매출 비중은 26%로, 수주잔고 내 비중은 46%라고 장 연구원은 평가했다. 매출과 수주잔고 간 지역별 비중 차이를 고려했을 때, 북미 매출 비중은 꾸준히 증가할 것이며, 이에 따른 2026년과 2027년 북미 매출 비중은 각각 29%, 35% 이상을 기록하리라고 추산했다.

장 연구원은 “2026년 신규 수주의 50% 이상은 북미에서 발생할 것이며, 해당 수주는 2028년과 2029년 매출 인식될 것”이라고 추정했다.

장 연구원은 미국 매출 비중 증가로 2026년과 2027년 효성중공업의 영업이익률은 각각 18.7%와 23%까지 성장할 것으로 전망했다. 이에 따라 2026년과 2027년 영업이익은 각각 전년 동기 대비 38.9% 증가한 9467억원, 43% 늘어난 1조3536억원을 기록하리라고 봤다.

그는 “미국 초고압 변압기 시장의 공급자 우위 환경이 지속되는 가운데, 추가 증설을 통해 중장기 성장 동력을 강화했다”고 말했다.

손현정 유안타증권 연구원은 “효성중공업의 중공업 부문 내 북미 매출 비중은 현재 약 23% 수준이지만, 신규 수주 중 북미향 비중이 53%에 달한다”며 “향후 북미 지역의 고마진 수주가 본격적으로 매출에 반영되면 수익성이 추가로 개선될 여지가 크다”고 분석했다.

그는 이어 “효성중공업은 초고압 변압기와 가스절연개폐장치(GIS) 분야에서 이미 글로벌 경쟁력을 입증한 만큼, 초고압직류송전(HVDC) 시장 진입을 통해 구조적 성장세를 이어갈 가능성이 높다”며 “이 같은 구조적 실적 모멘텀과 리레이팅(가치 재평가) 가능성을 감안해 전력기기 업종 내 최선호주 의견을 유지한다”고 덧붙였다.

증권가에서도 효성중공업에 대한 전망치를 높이는 추세다.

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내 증권가에서 내놓은 효성중공업 목표주가 컨센서스는 275만6667원이다. 지난 13일 종가 대비 22.36%의 추가 상승 여력이 있다고 평가한 것이다.

제시된 목표주가 중 최고치는 지난 12일 NH투자증권이 내놓은 310만원이다. 그 뒤를 하나증권(300만원, 11월 3일)이 뒤따랐다.