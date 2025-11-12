[헤럴드경제=권제인 기자] 닌텐도 스위치2가 역대급 가격에도 1000만대 넘게 판매된 것으로 나타났다. 예상을 뛰어넘는 흥행에 일본 닌텐도뿐만 아니라 한국 판매를 담당하는 신세계아이앤씨까지 ‘대박’을 터트리고 있다

12일 IT업계에 따르면 지난 6월 출시된 ‘닌텐도 스위치2’는 지난 9월까지 전 세계에서 1036만대가 팔린 것으로 집계됐다. 닌텐도 스위치2의 국내 판매가는 64만8000원, 대표 게임 ‘마리오카트 월드’가 동봉된 세트 가격은 68만8000원으로 역대 닌텐도 게임기 중 최고가이지만 흥행에 성공한 것이다.

닌텐도 스위치2는 출시 당시 품귀현상을 일으킨 뒤 인기를 이어가고 있다. 지난 6월 미국과 한국에서는 품절 사태가 발생했고, 중고거래 사이트에서는 웃돈 거래가 속속 등장했다. 특히, 한국 판매가는 한국 판매 가격은 일본 내수용 기기 가격 4만9980엔(약 47만원)과 비교해 20만원가량 비싸게 책정됐지만, 흥행에 성공했다.

닌텐도에 따르면 일본에서는 사전 예약 판매 접수에만 220만명의 접수가 몰렸고, 출시 4개월이 지난 현재에도 품절이 이어지고 있다. 후루카와 슌타로 닌텐도 사장은 “스위치2가 예상을 웃도는 좋은 스타트를 끊었다”며 “해외에서는 적정한 재고가 있지만 일본에서는 사고 싶을 때 언제라도 살 수 있는 상황이 아니다”라고 전했다.

예상 밖 흥행에 닌텐도는 내년 3월까지 1900만대가 팔릴 것으로 전망했다. 이전 예측치는 1500만대로, 400만대를 늘렸다. 연말 크리스마스 성수기를 앞두고 있어 닌텐도는 올해 매출이 전년도 대비 93% 늘어난 2조2500억엔(한화 21조3000억원)이 될 것으로 보고 있다. 해당 실적이 실현될 경우 닌텐도의 역대 최대 매출이다.

닌텐도 스위치2의 인기로 국내 총판을 맡은 신세계아이앤씨 역시 수혜를 입고 있다. 지난해 3분기 IT 유통 매출액은 432억원으로 전년 동기 대비 8.5% 상승했다. 국내에서도 크리스마스 성수기를 앞두고 있어 닌텐도 스위치2 판매 효과는 4분기까지 이어질 것으로 전망된다.

신세계아이앤씨는 IT 서비스 부문도 호조를 보이면서 전체 매출은 전년 동기 대비 13.5% 증가한 1635억원을 기록했다. 영업이익도 전년 동기보다 120% 상승한 125억원을 기록했다. 스타필드빌리지 운정의 지능형빌딩시스템(IBS) 매출과 리테일 장비 등 IT 장비 판매 등이 각각 전년 대비 34억원 높은 수익을 올렸다.