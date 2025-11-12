-청년의 아이디어가 산업의 미래로…전국 3200명 대학생 참가,미래 R&D 인재 발굴의 장으로 자리매김

[헤럴드경제= 이권형기자] ‘2025 캠퍼스 특허 유니버시아드’ 최고상인 대통령상은 한국기술교육대학교 ‘Docent’ 팀, 국무총리상은 숙명여자대학교 ‘가치 ON’ 팀이 각각 수상했다.

지식재산처(처장 김용선)는 12일 엘타워(서울시 서초구)에서 2025 캠퍼스 특허 유니버시아드(Campus Patent Universiade, 이하 ‘CPU’) 시상식을 개최했다.

올해로 18회(2008년~)를 맞은 CPU는 특허 데이터 분석·활용 교육을 통해 기업이 필요로 하는 지식재산 인재를 양성하고, 대학의 창의적 아이디어를 산업계에 공급하기 위해 매년 개최되는 국내 최대 규모의 지식재산 경진대회다.

올해 대회는 국가과학기술연구회, 대한상공회의소, 한국중견기업연합회 등이 주관기관으로 새롭게 참여하고, 삼성전자·현대자동차·SK하이닉스 등 주요 기업이 후원기관으로 참여해 산업계와의 협력 기반이 더욱 견고해졌다.

이번 대회는 전국 79개 대학에서 총 1456개 팀(3200명)이 참가해 국민참여 심사를 포함한 5단계의 치열한 심사를 거쳐 30개 대학, 108개 팀이 수상의 영예를 안았다.

최고상인 대통령상은 SK하이닉스가 출제한 ‘적층형(3D) DRAM 기술’ 과제에 대해 국가별·기술별·출원인별 특허 동향을 분석하고 기술 트렌드를 예측해 핵심 특허전략을 제시한 한국기술교육대 ‘Docent’ 팀(김현수·이가은·유재윤, 지도교수 진경복)이 수상했다.

대통령상 수상팀은 “3D 반도체 기술의 발전 방향과 특허 트렌드를 분석하며 산업과 지식재산이 유기적으로 맞물린다는 점을 실감했다”며 “이 경험을 바탕으로 기술혁신을 이끄는 인재로 성장하고 싶다”고 밝혔다.

국무총리상은 한국전자통신연구원(ETRI)의 ‘자율주행 기술’을 주제로, 관련 특허의 포트폴리오를 구축하고, 제품 적용 가능성이 높은 특허를 중심으로 사업화 전략을 제시한 숙명여대 ‘가치 ON’ 팀(이세은·김은빈·최윤정, 지도교수 하윤수)이 수상했다.

단체상 부문에서는 경기대학교가 ‘최다수상 대학상’을, 한양대학교 ERICA캠퍼스가 ‘최다응모 대학상’을 각각 수상했다. 이 외에도 과학기술정보통신부장관상, 산업통상부장관상, 지식재산처장상 등 총 108점의 상이 수여된다.

수상자에게는 대통령상 2000만원 등 총 3억여원의 상금과 함께 상장이 수여되며, ‘차세대 지식재산 리더(YIPL)’ 프로그램에 참여해 체계적인 지식재산 교육을 받을 수 있는 기회가 주어질 예정이다.

시상식에서는 우수한 성적을 거둔 학생과 지도교수에 대한 시상 외에도 대통령상을 수상한 한국기술교육대 팀의 우수사례 발표와 문제 출제기관 및 참가 학생 간 교류 행사도 함께 열려 산학 협력의 의미를 더했다.

한편 CPU는 지난 2008년부터 시작해 올해로 18회를 맞이했으며, 최근 5년간 수상자들의 평균 취업률은 78.6%로 같은 기간 공학 계열 평균(70.4%)보다 약 8%p 높은 성과를 기록하고 있다.

김용선 지식재산처장은 “CPU는 학생들을 높은 지식재산 역량을 갖춘 미래 R&D인력으로 성장시키고, 기업에게는 창의적 인재와 아이디어를 공급하는 우수한 산·학·연·관 협력 교육프로그램으로 자리매김했다”며 “지식재산처는 앞으로도 지식재산 기반 인재양성 생태계를 확대해 청년들이 기술과 창의력으로 산업의 변화를 이끌어갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.