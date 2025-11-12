SK하이닉스 과제 수행팀 ‘3D DRAM R&D 전략’ 제시 진경복 교수 2년 연속 대통령상 지도…한기대 창의융합 교육 성과

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국기술교육대학교가 ‘2025 캠퍼스 특허 유니버시아드(CPU)’에서 대통령상을 수상했다고 12일 밝혔다. 2023년에 이어 두 번째 대통령상 수상이다.

CPU는 지식재산처가 주최하고 한국발명진흥회 등 4개 유관기관이 공동 주관하는 국내 최대 규모의 대학(원)생 지식재산 경진대회로, 올해는 전국 79개 대학 1456개 팀에서 3200여명이 참여했다.

대통령상은 김현수(메카트로닉스공학부 3학년), 이가은(에너지신소재화학공학부 4학년), 유재윤(전기·전자·통신공학부 3학년) 학생이 수상했다. 이들은 SK하이닉스가 출제한 ‘적층형(3D) DRAM 특허 분석 및 R&D전략 제시’ 과제를 수행했다.

3D DRAM은 기존 평면(2D) DRAM의 한계를 넘어 메모리 집적도를 높인 차세대 기술이다. 수상팀은 ▷기술 분류 및 장단점 분석 ▷정량 분석 기반 핵심 특허 선정 ▷기술 흐름도 작성 ▷개발 동향 예측 등 체계적인 분석을 통해 핵심 기술과 기업 맞춤형 연구개발 전략을 제시했다.

심사위원단은 “특허의 정량·정성 분석을 전문가 수준으로 수행했고, 논리적인 매칭으로 결론을 도출했다”며 “학생 수준에서 접근하기 어려운 과제를 깊이 있게 분석했다”고 평가했다.

이가은 학생은 “6개월간 수천 건의 자료를 분석하며 공정 적용 가능성과 경제적 가치, 발전 가능성을 함께 고려했다”며 “전공별 강점을 살려 공정·소재·구조 측면을 다각도로 탐구한 과정이 큰 배움이 됐다”고 말했다.

이들을 지도한 진경복 메카트로닉스공학부 교수는 지도교수상을 받았다. 진 교수는 지난해에도 대통령상 수상팀을 배출한 바 있다.

이밖에 ▷현대자동차 과제(‘디지털 키’)를 수행한 신서연·정원준·유성무 학생팀, ▷주성엔지니어링 과제(‘3~5족 반도체 채널 소재 분석’)에 참여한 김다희·조민건 학생팀이 각각 장려상을 받았다.

유길상 총장은 “2년 만에 다시 대통령상을 수상한 것은 한기대의 문제해결 중심 융합교육의 결실”이라며 “학생들의 열정과 교수진의 헌신, 라이즈(RISE) 사업단의 지원이 어우러진 성과”라고 밝혔다.