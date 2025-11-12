구글, 독일 프랑크푸르트 인근에 데이터센터 건설 2023년 개설한 하나우 데이터센터도 확장 MS는 포르투갈에 데이터센터 개설 엔비디아·앤트로픽도 최근 유럽 투자·협업 확대

[헤럴드경제=도현정 기자]구글과 마이크로소프트(MS)가 유럽에 데이터센터를 신설하는 등 대형 기술기업들의 유럽 투자가 줄을 잇고 있다.

구글은 11일(현지시간) 독일 베를린에서 기자회견을 열고, 오는 2029년까지 독일의 인공지능(AI) 기반 시설 등에 55억유로(약 9조3000억원)를 투자하겠다고 밝혔다. 투자 계획의 일환으로 구글은 독일 프랑크푸르트 인근 도시 디첸바흐에 새 데이터 센터를 건설하기로 했다. 지난 2023년에 프랑크푸르트 인근에 개설했던 하나우 데이터센터도 확장하기로 했다.

데이터센터 운영에 필요한 전력은 독일 에너지 기업 엔지(Engie)에서 청정에너지 기반의 전기를 구매해 사용할 계획이다. 구글은 엔지와 탄소중립에너지(CFE) 파트너십을 확대, 육상·해상 풍력과 태양광 에너지 활용을 확대하겠다고 밝혔다. 이를 통해 구글의 독일 사업장은 오는 2026년까지 탄소 배출이 없는 에너지 비율을 85%까지 늘릴 수 있다고 설명했다.

구글은 20세기 초 독일 우정청으로 사용된 자사의 뮌헨 사무소 ‘아르눌프포스트’를 확장하고, 프랑크푸르트와 베를린 사무소를 확대한다는 계획도 발표했다. 구글은 이번 투자로 독일 GDP 기여분이 연평균 10억1600만 유로(약 1조7000억원)에 달할 것이라 강조했다. 일자리도 9000개를 창출할 것이라 덧붙였다.

기자회견에 참석한 라르스 클링바일 독일 부총리 겸 재무장관은 이번 구글의 투자에 대해 “독일을 사업 거점으로 삼는 진정 중요한 신호”라 말했다.

MS도 리스본에서 남쪽으로 150㎞ 떨어진 포르투갈 항구도시 시네스에 100억달러(약 14조6000억원)를 투자해 데이터센터를 건설한다.

로이터 통신에 따르면 MS의 이번 투자는 엔비디아와 데이터센터 개발사 스타트캠퍼스, AI 인프라 플랫폼 엔스케일 등과 함께 진행된다.

브래드 스미스 MS 사장은 리스본에서 열린 ‘웹 서밋 리스본 2025’ 콘퍼런스에서 해당 투자에 대해 설명하며 “이번 투자는 포르투갈이 유럽 내에서 책임감 있고 확장할 수 있는 AI 개발의 기준이 되는 데 기여하고 있다”고 강조했다.

로이터 통신은 포르투갈의 대서양 연안이 유럽·아프리카·아메리카 대륙을 연결하는 해저 케이블의 핵심 허브이자 월드와이드웹(WWW)의 중추 역할을 수행하는 최적의 위치라 전했다.

이 외에도 최근 대형 기술기업들의 유럽 투자가 줄을 잇고 있다. 엔비디아는 지난 4일 독일 도이체텔레콤과 함께 10억유로(약 1조6000억원)를 투자, 뮌헨에 세계 최초의 AI 산업단지를 세운다고 발표했다.

AI 챗봇 ‘클로드’를 운영하는 앤트로픽도 최근 프랑스 파리와 독일 뮌헨에 새 사무소를 열고, 영국·아이슬란드와 협업을 확대했다.

당국의 규제 완화 움직임도 빅테크들의 유럽행에 힘을 돋우고 있다. 유럽연합(EU) 집행위원회는 최근 AI 기업의 지역 내 투자를 유치하기 위해 관련 법을 간소화하고 유예 기간을 확대하는 등 규제 완화를 검토하고 있다.