긴급구조통제단, 매몰자 구조 최선 행안부장관, 현장서 인명구조 점검

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 한국동서발전 울산화력발전소 내 기력발전 5호기 보일러 타워 붕괴 사고로 숨진 근로자가 4명으로 늘었다.

울산소방본부에 따르면 7일 오전 발견된 3명 중 60대 1명은 병원에서, 40대 1명은 사고현장에 설치된 응급의료소에서 각각 사망 판정을 받았다. 이에 따라 전날 구조돼 병원으로 이송된 60대와 40대도 숨진 것으로 알려져 사망자는 4명으로 늘어 안타까움을 더하고 있다.

소방당국은 “7일 발견자 3명 중 1명은 무너진 골조에 팔이 끼어 구조에 시간이 오래 걸리고 있다”고 밝혔다.

사고 당시 작업자는 모두 9명으로, 1명은 밖에서 장비를 관리했고 나머지 8명은 5호기 보일러 타워의 1m·12m·25m 지점에서 산소절단기 등을 이용해 철 구조물을 절단하는 작업을 한 것으로 파악됐다.

2명은 사고 당시 구조돼 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며, 1명은 구조 중이고 나머지 2명은 매몰된 상황이다.

사고는 오는 16일 높이 63m의 타워를 무너뜨리는 발파가 쉽도록 ‘타워 취약화’를 위한 작업 중 25m 지점에서 철구조물 절단을 완료한 시점에 하중을 못 이긴 하부가 뒤틀리면서 일어난 것으로 추정되고 있다.

소방당국은 붕괴 5호기 양쪽의 4·6호기 보일러 타워 붕괴 위험에 대해 와이어로 안정화했으며, 건물수직도 검사도 실시해 다행히 안전을 확보했다.

울산기력발전 4·5·6호기는 벙커C유로 생산한 증기로 터빈을 가동해 전기를 생산하는 설비로, 국내 최대 중유발전소 역할을 했다. 1980년 가동을 시작해 운영 초기 국내 총 전력 생산량의 15%를 담당하고 2022년 2월 가동을 중단했다. 한국동서발전㈜은 지난해 2월 ㈜HJ중공업에 맡겨 4·5·6호기 해체를 진행해 왔다. 1~3호기는 지난 2019년 12월 해체했다.

한편, 윤호중 행정안전부 장관은 7일 오후 사고 현장을 찾아 인명구조 상황을 점검하고 유족들을 위로했다.