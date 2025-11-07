혼다, 연간 순익 전망치 4조원→2.8조원으로 낮춰

[헤럴드경제=고은결 기자] 일본 주요 상장사 순이익이 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 조치 영향 등으로 6년 만에 줄어들 것으로 전망된다고 교도통신이 7일 보도했다.

SMBC닛코증권은 전날까지 발표된 상장기업의 2025회계연도(2025년 4월∼2026년 3월) 실적 전망치를 근거로 이 기간 순익 합계가 전년도 대비 7.8% 감소할 것으로 분석했다.

자동차를 포함한 수송용 기기는 순익이 25.9%, 철강은 74.7% 줄어들 것으로 관측됐다. 비제조업 중에서는 해운이 57.7%, 전력·가스가 53.9% 줄어들 것으로 전망됐다.

아울러 일본 자동차 업체 혼다는 2025회계연도 순익 전망치를 기존 4200억엔(약 4조원)에서 3000억엔(약 2조8500억원)으로 낮춘다고 이날 발표했다.

혼다는 중국, 동남아시아에서의 판매 부진과 반도체 업체 넥스페리아의 칩 공급난이 실적 악화에 영향을 미칠 것으로 분석했다. 혼다는 올해 4∼9월 순익이 작년 같은 기간 대비 37% 감소한 3118억엔(약 3조원)으로 집계됐다고 밝혔다.