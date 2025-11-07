경기 수원 영통 스쿨존 횡단보도서 사고 나자 주변 시민들 달려와 도와 스파크 운전자 “못 봤다”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 어린이보호구역(스쿨존) 횡단보도에서 자전거를 타고 길을 건너던 어린이가 우회전 차량에 받혀 밑에 깔리는 사고가 나자 주변에 있던 시민들이 차를 들어 올려 구조했다.

7일 경기 수원영통경찰서에 따르면 전날 오후 9시 5분쯤 수원시 영통구 매탄동의 한 스쿨존 대각선 횡단보도에서 50대 여성 A씨가 몰던 스파크 승용차가 자전거를 타고 길을 건너던 어린이 B군을 들이 받았다.

당시 A씨는 고속주행 상태는 아니었으나, B군은 자전거에 탄 채 몸이 차 앞 범퍼 아래로 깔리고 말았다. 사고를 목격한 시민 10여명은 달려가 차를 들어 올려서 B군을 꺼냈다.

병원으로 옮겨진 B군은 얼굴에 찰과상 등의 상처를 입어 치료를 받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

A씨는 경찰에 B군을 보지 못했다고 진술했다.

경찰 관계자는 “경찰이 출동했을 때는 이미 상황이 종료된 후였다”며 “사고 현장 주변에 있던 시민 여러 명이 차량을 들어 올려 구조한 것”이라고 말했다.

경찰은 스쿨존 내 사고인 점 등을 고려해 A씨에게 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의를 적용해 조사할 예정이다.