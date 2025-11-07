[헤럴드경제=최은지 기자] 한국보건산업진흥원은 3일(현지시간)부터 나흘간 오스트리아 빈에서 열린 유럽 최대 규모의 바이오 기술거래 행사 ‘BIO-Europe 2025’에 참여해 한국 바이오헬스 기업의 기술력을 알렸다.

보산진은 한국제약바이오협회, 국가독성과학연구소와 한국관을 공동 운영하며, 국내 기업들의 바이오유럽 참가와 기술 홍보, 비즈니스 미팅을 지원했다. 이를 통해 국내 기업에 해외 기업 및 기관과의 기술 협력 논의 및 네트워크 구축 기회를 제공했다고 밝혔다.

‘BIO-Europe’은 1995년 처음 개최된 이후 매년 전 세계 바이오헬스 기업이 참가하는 유럽 최대 기술거래 행사로, 올해에는 60개국 3210여개 기업이 참여했다. 우리나라에서는 240여개 기업이 참가하여 미국·영국·독일에 이어 네 번째로 많은 규모를 기록하였다.

보산진은 ‘BIO-Europe 참가 지원 사업’을 통해 26개 기업을 선정해 참가비 일부를 지원하고, 한국관 참여를 지원하였다.

이를 통해 국내 기업들은 보유 기술력과 파이프라인을 글로벌 무대에 선보이며, 해외 기업과의 파트너링 및 기술 교류에 적극 나섰다.

BIO-Europe 첫날인 3일 보산진, 한국제약바이오협회, 한국거래소, 국가독성과학연구소 공동으로 ‘KOREA NIGHT’을 개최했다.

보산진은 ’KOREA AI·Data Platform Collaborative Research(한국 AI·데이터 플랫폼 협력 연구)‘를 주제로 세미나를 진행했다. 인공지능(AI) 신약개발 기업인 온코크로스와 아론티어, 데이터 플랫폼 연구를 진행하는 세브란스병원과 서울대병원에서 발표를 진행하며 높은 관심을 끌었다.

한국거래소에서는 유럽 기업들의 코스닥 상장 유치 및 한국 자본 시장 홍보를 위한 ’Korea Capital Market Spotlight’ 세션을 운영했다. 한국제약바이오협회는 국내·외 바이오헬스 분야 기업, 기관, 투자자 등 간 네트워킹을 위한 ‘Korea Night Reception’을 열어 활발한 교류의 장을 마련했다.

보산진은 또한, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 유럽지역본부 및 유럽 바이오의료 협업길드 5개 무역관(프랑크푸르트, 취리히 등)과 협력해, 행사 이후에도 한국관 참가 기업 중 희망 기업을 대상으로 오스트리아 현지 기업 및 기관과의 온라인 후속 상담회도 지원할 예정이다.

보산진은 “BIO-Europe에 참가하는 한국 바이오헬스 기업들이 지속적으로 증가하고 있는 만큼, 글로벌 진출에 대한 국내 기업의 수요와 더불어 해외 기업의 한국 기술에 대한 관심도를 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 유럽 내 유관 기관, 연구소, 투자기관 등과의 협력을 강화하여, 국내 기업의 해외 진출에 있어 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.