개교 34주년 맞아 ‘그린캠퍼스·상생·윤리경영’ 3대 전략 제시 전국민 대상 ESG 3행시 공모전 1600명 참여…총장상 시상 유길상 총장 “ESG는 미래 혁신의 기준…국책대학 역할 강화”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국기술교육대학교(KOREATECH)가 개교 34주년을 맞아 ‘지속 가능한 미래를 여는 ESG 선도대학’을 비전으로 내세우며 본격적인 ESG 경영체계 구축에 나섰다.

6일 충남 천안 본교 다산정보관 다산홀에서 열린 비전 선포식 및 ‘ESG 3행시 공모전 시상식’에는 유길상 총장, 오창헌 부총장, 교직원과 학생대표 등 200여명이 참석했다.

이번 행사는 대학 운영 전반에 ESG(환경·사회·거버넌스) 경영을 내재화하고, 구성원과 국민이 함께 지속 가능한 미래 가치를 확산하자는 취지로 마련됐다.

오창헌 부총장은 경과보고에서 “한기대는 개교 34주년을 계기로 ESG 경영을 대학의 핵심 운영원리로 삼아 교육, 연구, 지역협력 등 모든 영역에서 지속 가능한 변화를 실천하겠다”고 밝혔다.

이날 공개된 한기대의 ESG 비전은 ▷그린캠퍼스 구현 ▷지역사회와 상생하는 가치 실현 ▷윤리적 거버넌스 확립의 세 가지 축으로 구성된다. 이를 실행하기 위해 대학은 ‘ESG 센터’를 신설하고, ESG 관련 교과목 확대와 구성원 인식 제고 교육, 성과관리체계 구축 등을 추진할 계획이다.

비전 선포식과 연계해 지난 10월 2주간 진행된 ‘ESG 3행시 공모전’에는 전국에서 1600명이 참여했다. 최우수상 2점을 포함해 총 8명의 수상작이 선정됐으며, 수상자에게는 총장상이 수여됐다.

최우수상 수상작은 ‘(E)이론을 넘어 기술로 세상을 이롭게 하고, (S)에너지처럼 뜨겁게 미래를 설계하며, (G)지속 가능한 산업혁신을 이끄는 한국기술교육대학교 ESG경영’과 ‘(E)이로운 기술을 배우는 한기대에서 (S)에코-캠퍼스를 만들어 (G)지구를 위한 미래를 설계합니다’로 선정됐다.

유길상 총장은 “ESG 경영은 대학이 나아가야 할 미래 혁신의 기준”이라며 “한기대는 ESG 가치를 교육과 경영 전반에 내재화해 사회적 책임을 다하는 대학, 지속 가능한 미래를 선도하는 국책대학으로 발전해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 한국기술교육대학교는 이번 비전 선포식을 계기로 ESG 센터 설립과 관련 제도 정비를 단계적으로 추진해 ‘지속 가능한 국책대학 모델’ 구축에 박차를 가할 방침이다.