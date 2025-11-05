취임 이후 첫 지휘비행 한국형전투기 선정 의미 “4세대보다 5세대 가까워…K-방산 품격 높일 것”

[헤럴드경제=신대원 기자] 손석락 공군참모총장이 5일 한국형전투기 KF-21 보라매에 탑승해 취임 후 첫 지휘비행을 가졌다.

공군은 “손 총장이 이날 사천기지에서 KF-21 전투기에 탑승해 시험비행을 실시했다”며 “손 총장이 취임한 이후 처음으로 실시하는 지휘비행으로 첫 비행기종을 KF-21로 선정했다는 점에서 의미가 있다”고 밝혔다.

이번 비행은 공군이 운영할 KF-21에 참모총장이 직접 탑승해 성능을 확인함으로써 향후 각종 국내외 행사에서 KF-21의 우수성을 알리고 K-방산의 위상을 높이기 위해 마련됐다.

손 총장은 시험비행 경험을 바탕으로 해외 군사외교 현장에서도 KF-21의 뛰어난 성능과 안정성, 기술적 경쟁력 등을 적극 홍보한다는 계획이다.

손 총장은 이날 시험비행조종사 강주훈 소령과 함께 KF-21에 탑승해 조종안정성과 항공전자장비 정확도 등을 점검했다.

비행 전 항전장비·비행제어·엔진 계통 등 항공기의 전반적인 상태를 점검한 뒤 약 50분간 상승, 선회, 고속비행 등 다양한 기동을 실시했다.

또 KF-21에 장착된 국산 능동위상배열(AESA) 레이다 작동상태도 실시간 확인했다.

손 총장은 F-4E와 F-15K 등 공군 주력기종들을 조종하며 2900시간 이상 비행경험을 지닌 베테랑 조종사다.

F-15K 초기 도입·전력화 요원으로 활약했으며 비행단장으로서 F-35A 전력화를 이끌었다.

또 공군 특수비행팀 ‘블랙이글스’의 조종사와 지휘관으로 활약하며 K-방산 홍보에 앞장서기도 했다.

손 총장은 “F-15K 도입 당시 그토록 염원했던 한국형전투기 KF-21에 탑승하게 돼 감회가 무척 새로웠다”며 “기동 성능은 물론이고 항공전자장비와 안정성 등 여러 면에서 탁월했다”고 평가했다.

이어 “4세대보다는 5세대에 가까운 명품전투기라고 자신 있게 말할 수 있다”면서 “각종 국내외 행사에서 많은 국가들이 관심을 가질 매력적인 전투기라는 생각이 들고, KF-21이 앞으로 K-방산의 품격을 더욱 높여줄 것이라 확신한다”고 말했다.

손 총장과 함께 비행한 강 소령은 1200여 시간의 비행시간을 보유한 시험비행조종사다.

2021년 개발시험비행 교육과정을 수료한 뒤 2024년부터 KF-21 시험비행을 실시해오고 있다.

KF-21은 대한민국이 개발 중인 4.5세대 초음속 전투기로 지난 2022년 7월 19일 최초비행에 성공했다.

작년 6월 25일 최초양산 계약을 체결하고 같은 해 7월 본격적인 양산에 착수한 상태다.

KF-21 개발이 완료되면 대한민국은 미국, 러시아, 유럽 등에 이은 세계 8번째 초음속전투기 독자 개발국가가 된다.

앞으로 남은 시험비행과 공군의 수락시험을 거쳐 2026년 말부터 일선 전투비행단에 배치될 예정이다.