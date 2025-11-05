취임 이후 첫 지휘비행 한국형전투기 선정 의미

“4세대보다 5세대 가까워…K-방산 품격 높일 것”

손석락 공군참모총장은 5일 사천기지에서 취임 후 첫 지휘비행으로 한국형전투기 KF-21 전투기에 탑승해 시험비행을 실시했다. KF-21 비행 중 손 총장이 엄지를 치켜세우고 있다. [공군 제공]
[헤럴드경제=신대원 기자] 손석락 공군참모총장이 5일 한국형전투기 KF-21 보라매에 탑승해 취임 후 첫 지휘비행을 가졌다.

공군은 “손 총장이 이날 사천기지에서 KF-21 전투기에 탑승해 시험비행을 실시했다”며 “손 총장이 취임한 이후 처음으로 실시하는 지휘비행으로 첫 비행기종을 KF-21로 선정했다는 점에서 의미가 있다”고 밝혔다.

이번 비행은 공군이 운영할 KF-21에 참모총장이 직접 탑승해 성능을 확인함으로써 향후 각종 국내외 행사에서 KF-21의 우수성을 알리고 K-방산의 위상을 높이기 위해 마련됐다.

손 총장은 시험비행 경험을 바탕으로 해외 군사외교 현장에서도 KF-21의 뛰어난 성능과 안정성, 기술적 경쟁력 등을 적극 홍보한다는 계획이다.

손 총장은 이날 시험비행조종사 강주훈 소령과 함께 KF-21에 탑승해 조종안정성과 항공전자장비 정확도 등을 점검했다.

비행 전 항전장비·비행제어·엔진 계통 등 항공기의 전반적인 상태를 점검한 뒤 약 50분간 상승, 선회, 고속비행 등 다양한 기동을 실시했다.

또 KF-21에 장착된 국산 능동위상배열(AESA) 레이다 작동상태도 실시간 확인했다.

손 총장은 F-4E와 F-15K 등 공군 주력기종들을 조종하며 2900시간 이상 비행경험을 지닌 베테랑 조종사다.

F-15K 초기 도입·전력화 요원으로 활약했으며 비행단장으로서 F-35A 전력화를 이끌었다.

또 공군 특수비행팀 ‘블랙이글스’의 조종사와 지휘관으로 활약하며 K-방산 홍보에 앞장서기도 했다.

손 총장은 “F-15K 도입 당시 그토록 염원했던 한국형전투기 KF-21에 탑승하게 돼 감회가 무척 새로웠다”며 “기동 성능은 물론이고 항공전자장비와 안정성 등 여러 면에서 탁월했다”고 평가했다.

이어 “4세대보다는 5세대에 가까운 명품전투기라고 자신 있게 말할 수 있다”면서 “각종 국내외 행사에서 많은 국가들이 관심을 가질 매력적인 전투기라는 생각이 들고, KF-21이 앞으로 K-방산의 품격을 더욱 높여줄 것이라 확신한다”고 말했다.

손석락 공군참모총장은 5일 사천기지에서 취임 후 첫 지휘비행으로 한국형전투기 KF-21 전투기에 탑승해 시험비행을 실시했다. 공중에서 플레어(Flare)를 발사하는 KF-21. [공군 제공]
손 총장과 함께 비행한 강 소령은 1200여 시간의 비행시간을 보유한 시험비행조종사다.

2021년 개발시험비행 교육과정을 수료한 뒤 2024년부터 KF-21 시험비행을 실시해오고 있다.

KF-21은 대한민국이 개발 중인 4.5세대 초음속 전투기로 지난 2022년 7월 19일 최초비행에 성공했다.

작년 6월 25일 최초양산 계약을 체결하고 같은 해 7월 본격적인 양산에 착수한 상태다.

KF-21 개발이 완료되면 대한민국은 미국, 러시아, 유럽 등에 이은 세계 8번째 초음속전투기 독자 개발국가가 된다.

앞으로 남은 시험비행과 공군의 수락시험을 거쳐 2026년 말부터 일선 전투비행단에 배치될 예정이다.

손석락 공군참모총장은 5일 사천기지에서 취임 후 첫 지휘비행으로 한국형전투기 KF-21 전투기에 탑승해 시험비행을 실시했다. 비행을 마치고 함께 탑승한 강주훈 소령과 엄지를 치켜세우고 있는 손 총장(오른쪽).
