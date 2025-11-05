소비자원, 러닝재킷 8종 조사

[헤럴드경제=강승연 기자] 시중에서 인기가 많은 러닝 재킷 절반은 빗방울 등 물을 튕겨내는 ‘발수성’이 세탁할 때마다 떨어지는 것으로 조사됐다.

한국소비자원은 소비자 선호도가 높은 러닝 재킷 8종의 발수성을 조사하기 위해 다섯 차례 세탁한 결과 4종의 발수성이 약해졌다고 5일 밝혔다.

발수성은 0등급부터 가장 우수한 5등급까지 매겨진다. 8종 모두 세탁 전에는 5등급이었으나 뉴발란스 UNI스포츠에센셜바람막이·데상트 러닝웜업바람막이·아디다스 아디제로에센셜러닝재킷·언더아머 UA론치후드재킷 등 4종은 세탁 후 3급으로 떨어졌다.

반면 나이키 리펠마일러·안다르 클리어페더맨즈윈드자켓·젝시믹스 RX에어라이트자켓·휠라 PERTEX경량바람막이 등 4종은 세탁 후에도 5등급을 유지했다.

바람이 부는 환경에서 체온을 잘 유지하는 정도인 체온 유지성은 나이키·데상트·안다르·언더아머 등 4개 제품이 상대적으로 양호했다.

공기가 잘 통하는 정도인 공기투과도는 뉴발란스·아디다스·젝시믹스 등 3개 제품이 상대적으로 우수해 달리기 중에 발생하는 땀을 외부로 잘 배출했다.

소비자원은 “체온 유지성과 공기투과도는 상반되는 기능이므로 착용 환경, 기호 등을 고려해 제품을 선택하는 것이 좋다”고 조언했다.

러닝재킷 8종의 표시가격은 8만9000원(아디다스 아디제로에센셜러닝재킷)부터 19만9000원(데상트 러닝웜업바람막이)까지로 2.2배 이상 차이가 났다.

소비자원은 나이키 리펠마일러(11만5000원) 제품을 가성비 좋은 제품으로 꼽았다.

이 제품은 체온 유지성과 공기투과도 모두 별 2개 양호등급을 받았고 세탁 후 발수성도 5등급을 유지했다.

소비자원은 “러닝 재킷은 본인에게 필요한 기능성과 디자인, 내구성, 가격 등을 꼼꼼히 비교한 후 제품을 구입하는 것이 바람직하다”고 말했다.