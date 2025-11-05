보성말차 육성 벤치마킹

[헤럴드경제(보성)=박대성 기자] 국내 최대 녹차 산지인 전라남도 보성군이 말차(맛챠·まっちゃ) 시장 진출을 위해 일본의 대표적 녹차 집산지인 시즈오카(静岡)현 선진지 견학을 실시했다.

보성군에 따르면 일본 녹차 시장의 40% 이상을 점유하는 시즈오카는 말차(抹茶)를 비롯한 관련 상품군 매출이 높아 관광지로도 인기가 높은 지역이다.

김철우 보성군수와 보성차생산자조합 및 군청 공무원 등 23명 일행은 지난달 30일 출국해 이달 3일까지 4박 5일 일정으로 시즈오카현을 방문해 ‘K-TEA(티) 보성말차 산업의 글로벌 성장을 위한 벤치마킹 연수’를 다녀왔다.

이번 연수는 급변하는 글로벌 말차 시장의 성장 흐름에 대응하고, 보성 차산업의 경쟁력 강화와 고부가가치화를 위한 전략적 행보로 현지의 첨단 제다 기술, 마케팅 전략 등을 육안으로 확인했다.

일정으로는 시즈오카현립 차업연구센터를 방문해 차 품종 개량과 재배 기술의 최신 연구 성과를 공유하고, 영농형 태양광을 설치한 스마트 에너지 다원인 스츠카 솔라 차원과 오부치 사사바 계단식 차밭을 견학해 생산 현장의 첨단화 모델을 살펴봤다.

시즈오카는 세계적인 차 중심지로, 품질 표준화, 과학적 생산관리, 체계적인 유통 시스템을 기반으로 고부가가치 산업 구조를 확립한 지역이다.

보성군 방문단은 이번 연수를 통해 △말차 재배 및 생산성 향상 기술 △스마트 가공·품질 관리 시스템 △글로벌 유통·마케팅 전략을 종합적으로 참고해 ‘케이-티 보성말차’ 산업의 고급화 및 세계화 기반을 강화할 계획이다.

김철우 군수는 “시즈오카는 전통과 첨단기술이 융합된 세계적인 차 산업 도시로, 보성이 지향해야 할 미래 방향과 닮아 있다”라며 “이번 벤치마킹을 통해 얻은 선진 제다 기술과 품질관리 비결을 재해석해 보성말차 산업에 적극 반영하겠다”고 밝혔다.