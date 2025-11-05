[헤럴드경제=신동윤 기자] 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(이하 닛케이지수)가 5일 급락세로 돌아서며 6거래일 만에 5만선을 내줬다.

닛케이지수는 이날 오전 10시 46분 현재 전 거래일보다 3.78% 내린 4만9548을 기록하고 있다.

장중 한때는 4만9301까지 떨어졌다.

닛케이지수가 5만선을 하회한 것은 6거래일 만이다.

지수는 지난달 27일 사상 처음으로 5만선을 넘어서 장을 마친 뒤 같은 달 31일에는 5만2411까지 올랐다.

일본 일간 니혼게이자이(日本經濟)신문(닛케이)은 “간밤 미국 기술주가 하락한 흐름을 이어받아 소프트뱅크그룹, 도쿄일렉트론 등 반도체나 인공지능(AI) 관련주에 매도 주문이 이어졌다”고 전했다.

간밤 뉴욕증시에서는 기술주를 중심으로 고점 부담이 가중되며 3대 지수가 일제히 하락했다. 특히 나스닥지수는 2.04% 급락해 낙폭이 두드러졌다.

문제는 그동안 이어져 온 상승세가 강력했던 만큼, 조정 장세 역시 강하게 찾아올 수 있단 분석이 이어지고 있다는 점이다.

데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)는 “향후 12~24개월 사이에 주식시장이 10~20% 하락할 가능성이 있을 것”이라며 매도세를 더욱 자극했다. 테드 픽 모건스탠리 CEO도 “(증시의) 10~15%의 조정 가능성 있다”고 짚었다.