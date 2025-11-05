외국인은 이달 순매도로 전환 “유틸리티·에너지·보험 등이 대안”

[헤럴드경제=신동윤 기자] ‘검은 수요일’로 불릴 정도로 급락장세를 보이고 있는 가운데서도 동학개미(국내 주식 소액 개인 투자자)의 강력한 매수 행렬은 멈추지 않은 기세다. 지난달 매도 우위를 보였던 개인 투자자가 이달 들어서는 순매수액을 키워나고 있다.

5일 한국거래소에 따르면 개인 투자자는 이날 오전 10시 24분 현재 코스피 시장에서 7169억원 순매수 중이다. 이달 들어서 3거래일 연속 순매수 중이다.

이달 첫 거래일인 지난 3일에는 6260억원, 4일에는 2조7010억원 각각 순매수했다. 지난달 6조9060억원 순매도했던 것과는 대조된다.

반면 지난달 5조3370억원 순매수했던 외국인 투자자는 이달 내내 매도 우위를 보이고 있다. 3일 7950억원, 4일 2조2280억원 순매도한 데 이어 5일에는 같은 시각 1조1042억원 순매도 중이다.

그간 외국인 투자자가 코스피 상승세를 주도해왔지만, 개인은 그간의 지루한 ‘박스피’에 국내 증시보다는 미국 증시 등에 주목해왔다.

그러나 코스피가 지난달 전인미답의 4000선은 물론, 이달 3일에는 종가 기준으로도 4200선을 돌파하자 국내 증시 투자를 늘리는 것으로 보인다.

특히 이날 코스피가 4% 넘게 장 중 4000선 아래로 급락하고 있지만, ‘조정은 매수 기회’로 여겨 매수세를 늘리는 것으로 풀이된다.

개인 투자자의 매수세는 삼성전자와 SK하이닉스 같은 반도체 대형주에 집중되고 있다.

그간 외국인 투자자가 1순위로 ‘장바구니’에 담던 반도체 대형주를 이달 들어 매도하자 개인 투자자가 이를 매수하기 시작한 것이다.

이밖에 개인 투자자는 유가증권시장에서 NAVER와 삼성SDI, 현대모비스, HD현대중공업, 두산에너빌리티, 현대차 등의 순으로 ‘사자’에 나서고 있다.

한지영·이성훈 키움증권 연구원은 “단기적으로는 매크로(거시경제) 불확실성과 미국 AI(인공지능)주 변동성이 맞물리면서 그간 상승 폭이 컸던 반도체 중심의 외국인 순매도를 추가로 유발할 수 있겠다”면서도 “외국인 순매도는 10월 이후 반도체 등 대형주 폭등에 따른 차익 실현의 성격으로 이해하는 것이 적절하다”고 짚었다.

그러면서 “지난주 이후 순매도 전환 속에서도 외국인이 연속 순매수를 기록 중인 유틸리티 (10주 연속), 에너지(8주 연속), 보험(8주 연속), 소매 유통(4주 연속)과 같은 업종들에 대한 관심을 가져보는 것도 대안이 될 수 있겠다”고 말했다.