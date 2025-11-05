CEO스코어 조사 韓 기업 시총 762조→1553조원 ‘TSMC 효과’ 대만은 2위 엔비디아 시총, 삼성전자 11배 달해

[헤럴드경제=신동윤 기자] 올해 들어 한국과 미국, 일본, 대만 등 주요 국가들의 상위 10개 기업 시가총액이 지난해보다 모두 상승한 가운데 증가율은 한국이 가장 높은 것으로 나타났다.

5일 기업데이터연구소 CEO스코어가 한국, 미국, 일본, 대만 등 4개국 내 상위 10개 기업 시가총액 증가율을 조사한 결과, 한국은 작년 말 761조9000억원에서 올해 10월 말 기준 1552조5000억원으로 시총이 103.8% 증가했다.

국내 기업 중 시총 증가율이 가장 큰 곳은 두산에너빌리티로 조사됐다. 이 기간 두산에너빌리티의 시총은 11조2000억원에서 56조8000억원으로 405.4% 급증했다.

그 뒤를 한화에어로스페이스(239.2%), SK하이닉스(221.4%), HD현대중공업(108.7%), 삼성전자(100.4%) 등이 이었다.

국내 기업 가운데 시총 100조원을 넘긴 곳은 삼성전자(636조4000억원), SK하이닉스(407조원), LG에너지솔루션(110조7000억원) 등 3곳이었다.

한국에 이은 시총 증가율 2위는 대만이었다.

대만의 10대 기업 시총은 작년 말 1779조8000억원에서 올해 10월 말에는 2480조5000억원으로 39.4% 늘었다.

시총을 책임진 기업은 파운드리(반도체 위탁생산) 업계 1위 TSMC였다.

TSMC는 엔비디아, AMD 등 인공지능(AI) 칩 시장을 선도하는 주요 기업들을 고객으로 두고 있다.

특히 TSMC의 올해 10월 말 기준 시총은 1800조6000억원으로 작년 말(1249조2000억원)과 비교하면 44.1% 증가했다. 한국 상위 10대 기업들의 시총(1552조5000억원)을 모두 합친 것보다도 많은 수치다.

시총 증가율 3위에는 일본이 이름을 올렸다.

작년 말 1749조6000억원이었던 일본 10대 기업 시총은 올해 10월 말 2294조4000억원으로 31.1% 상승했다. 일본의 시총 1위 기업은 토요타자동차(464조6000억원)이었다.

미국은 4개국 가운데 시총 증가율이 가장 낮았다.

올해 10월 말 미국 10대 기업 시총은 작년 말(2경9891조6000억원)보다 20.9% 증가한 3경6149조2000억원을 기록했다.

증가율은 4개국 중 가장 낮았지만, 미국 10대 기업은 모두 시총 1000조원을 넘겼다.

특히 시총 1위 엔비디아의 지난달 말 시총은 7013조9000억원으로 국내 1위 삼성전자의 11배에 달했다.

엔비디아에 이어 애플(5732조2000억원), 마이크로소프트(5562조원), 알파벳(4844조9000억원), 아마존(3382조6000억원) 순으로 시총이 높은 것으로 집계됐다.