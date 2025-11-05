[헤럴드경제=김보영 기자] 중국의 한 30대 남성이 여성 모델 못지않은 늘씬한 각선미로 여성 의류 브랜드들의 러브콜을 받으며 화제가 되고 있다.

4일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 후베이성 출신 31세 남성 쉬씨는 키 177㎝, 몸무게 60㎏의 마른 체형과 균형 잡힌 다리 라인으로 온라인에서 인기를 끌고 있다.

쉬씨는 소셜미디어(SNS)를 통해 짧은 치마나 여성 의류 등을 입고 자신의 각선미를 뽐내는 영상 등을 올리고 있다. 팔로워는 약 1만 5000명에 달한다.

아내는 쉬씨의 이 같은 활동을 전적으로 지지하고 있으며, 평소에도 쉬씨의 각선미를 칭찬해 온 것으로 알려졌다.

쉬씨는 “내 다리로 생계를 꾸려나가게 될 줄은 상상도 못 했다”며 “어렸을 때는 가늘고 긴 다리를 가진 것이 좋지만은 않았다. 사람들이 내 다리를 칭찬하면 조롱이라고 생각했다”고 말했다.

일부 누리꾼들은 쉬씨가 다리 길이를 늘이는 필터를 사용한 것이 아니냐는 의혹을 제기하기도 했지만, 쉬씨는 이를 부인하며 어머니에게 물려받은 유전 덕분이라고 설명했다.

쉬씨가 모델 활동을 하게 된 계기는 우연이었다. 광고회사 디자이너로 근무하던 시절, 상사가 모델 고용비 절감을 이유로 직접 모델을 맡아 달라고 요청한 것이다.

당시 촬영 결과물은 큰 호응을 얻었고, 의뢰인조차 모델이 남성이라는 사실을 알아채지 못했다고 한다.

이후 회사가 파산하자 쉬씨는 육아를 전담하며 SNS 활동을 본격화했다. 그가 올린 영상이 화제가 되자 레깅스, 스타킹, 바지 등 수많은 여성 의류 브랜드의 협업 요청이 잇따랐다.

쉬씨는 협업을 통해 얻는 정확한 수익은 공개하지 않았으나 많은 수익을 벌어들이고 있는 것으로 알려졌다. 다만 키가 크고 상체가 있는 편이라 다양한 옷을 입지는 못한다고 쉬씨는 덧붙였다.

쉬씨는 앞으로도 의류 모델 활동에 최선을 다하겠다고 밝혔다. 현지 누리꾼들은 “다리 비율이 완벽하다”, “관리 비법이 궁금하다”, “여성보다 더 아름답다” 등의 반응을 보였다.