- 산·학·연·정이 함께하는 바이오산업 지식재산 협력의 장 마련

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처와 충남대학교는 4일 충남대 융합교육혁신센터(대전 유성구)에서 ‘IP-바이오 브릿지 포럼 2025’를 개최한다.

이번 행사는 대전 지역 바이오 기업과 지식재산(IP) 전문가가 한자리에 모여 협력 네트워크를 구축하고, 지역 바이오산업의 지속 성장을 도모키 위해 마련했다.

포럼은 기조·특별강연과 종합토론으로 진행되며, 특허심판원장, 충남대학교 교학부총장, 바이오헬스케어협회 부회장, 한국발명진흥회 상근부회장 등 100여 명이 참석한다.

기조강연에서는 안성환 지노믹트리 대표가 ‘바이오·헬스케어 혁신기술을 바탕으로 한 글로벌 시장개척 전략’을 주제로 기술혁신 사례와 해외 진출 방안을 소개한다.

특별강연에서는 김용 지식재산처 약품화학심사과장이 ‘바이오 분야 특허분쟁 현황 및 시사점’을, 유영근 한국특허전략개발원 전문위원이 ‘바이오산업의 사업성 제고를 위한 강한 특허 창출 전략’을 발표한다.

종합토론에서는 정흥채 국가바이오파운드리사업단 사무국장이 좌장을 맡아 앞서 강연을 진행한 연사들과 함께 바이오산업의 지식재산 보호·활용 전략과 기관 간 협력 방안 등을 논의한다.

서을수 특허심판원장은 “기술패권 경쟁이 심화되는 가운데, 지식재산은 산업혁신의 핵심 동력으로 자리하고 있다”며 “지식재산이 대학과 기업, 전문가를 잇는 협력의 다리(Bridge)가 되어 우리나라 바이오산업의 혁신 생태계가 확산되는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.