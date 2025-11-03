한미 최초 합참의장 연합 지휘비행…KF-16·F-16 탑승 진영승 “같은 공군 전투기 조종사로 동맹 굳건함 체감”

[헤럴드경제=신대원 기자] 진영승 합참의장과 존 대니얼 케인 미국 합참의장은 3일 서울 용산 합동참모본부에서 실시한 제50차 한미 군사위원회회의(MCM) 종료 뒤 공군과 주한미공군 전투기에 각각 탑승해 공중에서 연합 편대비행을 함께 지휘했다.

한미 합참의장이 전투기에 탑승해 연합 편대비행을 공중에서 함께 지휘한 것은 한미동맹 역사상 최초다.

이날 연합 편대비행에는 진 의장이 탑승한 한국군 KF-16 전투기, 케인 합참이 탑승한 주한미군 F-16 전투기, 그리고 한국 항공통제기 E-737 등 총 5대의 항공기가 참가했다.

MCM 회의 이후 경기도 오산기지에서 이륙한 한미 합참의장은 6·25전쟁 발발 직후 유엔군으로서 미국 스미스 부대가 첫 전투를 치른 오산과 6·25전쟁 당시 국군이 최초로 승리를 거둔 춘천, 6·25전쟁 참전용사들이 안장된 국립 대전현충원, 해외 미군기지 중 세계 최대 규모인 평택 미군기지 상공을 비행했다.

합참은 이번 한미 합참의장 지휘비행에 대해 72년간 이어진 한미동맹의 과거와 현재를 한반도 상공에서 폭넓게 조망하고 철통같은 연합방위태세를 점검함으로써 한미동맹의 굳건함이 미래에도 변함없이 지속될 것임을 현시하기 위한 목적에서 이뤄졌다고 설명했다.

진 의장과 케인 의장이 공군 대장이자 F-16 전투기를 주기종으로 한다는 공통점을 갖고 있다는 점도 배경이 됐다.

진 의장은 “한미 합참의장이고, 같은 공군 전투기 조종사로서도 한미동맹의 굳건함을 체감할 수 있는 지휘비행이었다”며 앞으로도 한미가 함께 긴밀한 협력을 통해 동맹 현안에 대해 미래지향적으로 발전시켜 나갈 것을 강조했다.