전국 17개 시·도 협의회 회원 등 5000여 명 참석

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 대한민국의 통일 의지를 결집하는 ‘2025 민족통일전국대회’가 3일 경남 창원컨벤션센터에서 성황리에 개최됐다.

민족통일경상남도협의회 주관으로 열린 이번 대회는 전국 17개 시·도 민족통일협의회 회원과 통일운동 관계자, 도민 등 5000여명이 참석해 한반도 평화 정착과 통일에 대한 국민적 염원을 되새겼다.

이날 행사에서 박완수 경남도지사는 축사를 통해 “한반도의 통일은 우리 민족이 결코 포기할 수 없는 최고의 가치이자 최대의 염원”이라고 강조했다. 박 지사는 “이념과 세대, 지역을 넘어 국민이 하나로 결집할 때 진정한 통일의 길이 열릴 것”이라며 급변하는 안보 환경 속에서 통일협의회 회원들이 안보와 통상의 중심 역할을 해줄 것을 당부했다.

특히 박 지사는 경남이 K-조선, K-방산, K-원전 등 국가 경제를 이끄는 중심지임을 언급하며, “평화와 통일을 염원하는 44년의 열정이 경남에서 하나 되어 새로운 통일 미래로 이어지기를 기대한다”고 덧붙였다.

올해로 창설 44주년을 맞은 민족통일협의회는 ‘평화통일을 향한 44년의 열정, 경남에서부터 하나되어 통일미래로’를 슬로건으로 내걸었다. 대회는 기수단 입장, 정부포상 수여, 결의문 낭독 및 통일 퍼포먼스, 경남리틀싱어즈의 ‘우리의 소원’ 합창 등으로 진행됐다.