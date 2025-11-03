이지윤·문지영 韓 첫 듀오 리사이틀 보석 같은 듀오의 발견…여운 짙은 무대 연주 중 무대 장치 낙하…담대하게 연주

[헤럴드경제=고승희 기자] ‘빠르면서도 우아하고, 사랑스럽게’ 연주해야 할 1악장. 문제적(?) 세 음표부터 관객은 알아차렸다. 바그너의 오페라 뉘른베르크 마이스터징거에 나오는 첫 마디와 닮아있는 피아노의 오프닝에서다. 문지영의 고아하고 단정한 소리로 브람스 바이올린 소나타 2번은 시작됐다. 바이올리니스트 이지윤은 그의 연주에 “여덟 마디를 듣자마자 반해버렸다”고 했다. 피아노의 네 마디 후 한 번, 다시 네 마디의 피아노 연주 후 다시 양념처럼 바이올린이 등장하자 두 사람이 끌어갈 대화가 범상치 않다는 것을 짐작게 했다.

압도적 듀오의 등장이자 발견이다. 예상치 못한 조합이었을지라도, 나란히 적힌 두 사람의 이름은 클래식 애호가라면 관심을 가지지 않는 것이 힘들다. 요란스럽게 자신을 드러내지 않으면서도 각자의 길을 연마해 온 두 사람이었기에 기대치는 높았다. 언뜻 불(이지윤)과 물(문지영)처럼 정반대의 기질을 가진 것처럼 보이지만, 두 사람의 음악은 대비와 배려의 미학, 그 안에서 발견되는 앙상블로 온전한 가을의 음색을 만들었다.

바이올리니스트 이지윤(33)과 피아니스트 문지영(30)의 듀오 리사이틀이 한국에서 열린 것은 이번이 처음이다. 지난해 스페인 마드리드에서 첫 듀오 연주회를 가진 뒤 다시 만난 두 사람은 한국 관객과의 첫 만남을 브람스 바이올린 소나타 전곡으로 꾸몄다. 최근 2년 사이 브람스의 곡을 자주 연주하며 탐구해 왔던 이지윤은 지난해 금호아트홀에서 열린 문지영의 브람스 전곡 리사이틀을 본 뒤 영감을 받아 이번 프로그램을 짰다. 이날의 연주는 저마다 브람스를 깊이 연구해 온 두 사람이 하나의 소리를 맞추는 최종 목적지와도 같았다. 리사이틀은 지난 2일 서울 예술의전당에서 시작했고, 오는 6일엔 진주에서 공연을 앞두고 있다.

듀오의 포문을 연 곡은 바이올린 소나타 2번이었다. 초연 당시 브람스가 직접 피아노를 연주한 이 곡은 여타 바이올린 소나타와는 달리 ‘피아노와 바이올린을 위한 소나타’라고 제목을 붙였다. 그만큼 피아노의 역할이 중요한 곡이라는 의미다. 세 개의 소나타 중 가장 짧고 가장 서정적이라고 평가받는 곡이기도 하다.

두 사람이 만들어가는 악보 위 모든 음표엔 성의가 담겼다. 이들은 단 하나의 음도 허투루 다루지 않았다. 화려한 치장 없이 담백하게 한 음 한 음을 거닐듯 이어가는 문지영의 피아노 위로 단단하면서도 청아한 바이올린이 얹어졌다. 때때로 줄타기하는 ‘감정의 밀당’은 이들의 대화를 더 집중하게 했다. 등 뒤에서 굳건히, 그러면서도 섬세하게 지지하는 피아노에 응답하듯 바이올린은 한 걸음 한 걸음을 차분히 내디뎠다. 사랑스러운 화음으로 마무리되는 1악장을 지나, 브람스가 휴가를 떠났을 스위스 툰 호수의 눈 부신 햇살처럼 열기를 끌어올려 2악장을 마무리하면 잘 맞아떨어지는 음악의 쾌감을 안게 된다. 중음역의 깊은 색채를 품은 바이올린과 물 흐르듯 뻗어나가는 피아노의 숨결이 3악장에서도 내내 넘실댔다.

이어진 곡은 브람스의 마지막 바이올린 소나타. 다른 두 개와 달리 4악장으로 구성된 이 작품은 1988년 완성해 한스 폰 뷜로에게 헌정했다. 나지막한 바이올린과 시를 읊조리는 듯한 잔잔한 피아노로 시작하지만, 이내 얼굴을 바꿔버리는 것이 1악장이다. 피아노가 만들어놓은 기반 위로 바이올린이 내달려 주제를 변형하며 격정적 순간을 만들다가, 이내 낯빛을 바꿔 가을을 만끽할 2악장으로 진입한다.

이지윤의 바이올린 소리는 깊고 풍부하면서도 쨍하고 선명했다. 그러면서도 귀를 거슬리게 하는 날카로움이 없었다. 옹골찬 소리로 다채로운 음색을 만들며 때론 주인공이 되고, 때론 피아노의 뒤에서 슬며시 그림자를 밟았다. 두 사람은 애써 힘겨루기로 서로의 음악성을 과시하지 않았다. 문지영의 바이올린이 평소 있는 드넓은 하늘을 그려주면서도, 드러나야 하는 순간엔 충분히 고개가 내밀었다. 풍성하고 아름다운 두 음색은 관객을 시종 다른 곳으로 이끌었다.

시작부터 격정적인 4악장에 접어들어 연주가 한창일 때 아찔한 순간도 나왔다. 예술의전당 IBK홀 천장에서 무대 장치가 바닥으로 낙하했다. 스타인웨이 피아노를 간발의 차로 피했으나, 덮개가 흔들릴 정도로 바닥에 닿는 충격이 컸다. 심지어 두 사람의 선율을 잡아 삼킬 만큼 큰 소리가 났지만, 두 사람은 그 소리조차 들리지 않는 것처럼 담대하게 무대를 이끌었다.

“긴 여운을 남기기 위해” 프로그램 구성을 달리했다는 이번 공연의 피날레는 1번이었다. 보통 한 작곡가의 곡으로만 공연을 채울 때 작품 번호대로 연주하는 것과는 사뭇 다른 선택이다. 이 선택에도 나름의 이유가 있었다. 앙코르까지 모두 듣고 난 뒤엔 이지윤이 짠 프로그램에도 고개가 끄덕여졌다.

세 개의 브람스 바이올린 소나타를 통해 두 사람은 단단하고 에너제틱 하면서도 투박하지 않고, 섬세하면서도 차분하게 정돈된 음악을 만들어가는 연주자라는 점이 다시금 확인됐다. 낭만적이지만 지나치게 감성으로 치닫지도, 격정과 열정에 매몰되지 않았다. 성숙한 감정의 표현이 꾸밈없이 자연스러워 음악 안으로만 하염없이 몰입하게 만드는 힘을 가졌다.

문지영의 피아노는 한발 물러서 철저하게 바이올린의 뒤를 받쳐주면서도 어느 때엔 방향을 제시했고, 바이올린은 쉴 새 없이 얼굴색을 바꾸며 팔색조의 매력을 뽐냈다. 악장과 악장 사이 보통은 숨소리라도 고를 테지만 마지막 소나타의 2악장을 마친 뒤엔 객석의 호흡도 멈췄다. 밀려드는 감정의 파고를 깰 수 없다는 공감대가 관객 사이에서 만들어졌다. 누구도 두 사람의 음악에서 빠져나올 시간을 허락하지 않았다. 여린 음들이 하나둘 내려앉으면 깊어지는 늦가을이라는 것을 실감하게 했다. 앙코르는 브람스 스케르초와 슈베르트 D.574. “잠잠하고 그윽한 여운이 남는 끝을 좋아한다”는 두 사람의 마음이 관객에게도 닿았다.

세계 최정상 오케스트라와 연주자의 내한, 음악 축제의 홍수 속에서 관객과 만났지만, 두 사람의 리사이틀은 ‘본 사람이 승자’라 해도 과언이 아니었다. 오래도록 기억될 듀오의 ‘처음’을 만난 공연이기 때문이다. 이지윤은 “문지영의 자연스러운 음악성을 무척 좋아하고 나와 잘 맞는다”며 “앞으로 평생 함께하고 싶다”고 했다. 브람스로 시작한 이들의 ‘아름다운 동행’이 그려갈 ‘낭만 시대’에 대한 기다림도 커진다. 보석 같은 듀오의 발견이다.