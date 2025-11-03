[헤럴드경제=함영훈 기자] 세계 숙박·교통·액티비티 예약 플랫폼 클룩(Klook)이 ‘고객신뢰도 1위 프리미엄 브랜드’ 글로벌 여행 플랫폼 부문에서 대상을 수상했다고 3일 밝혔다.

‘고객신뢰도 1위 프리미엄 브랜드’는 중앙일보와 포브스코리아가 주최·주관하며 소비자 리서치와 AI 기반 빅데이터 분석을 통해, 소비자와 전문가 집단이 함께 각 분야의 브랜드 가치를 평가해 수상 대상을 선정한다.

클룩은 브랜드 성과와 비전, 서비스 만족도, 브랜드 경쟁력 및 고객 신뢰도 등의 항목에서 우수한 평가를 받아 ‘글로벌 여행 플랫폼’ 부문 1위에 올랐다.

클룩은 전 세계 4,000여 개 여행지에서 수십만 개의 여행 상품을 제공하는 글로벌 여행 플랫폼으로, 15개 언어와 40개 이상의 결제 통화 및 간편결제 옵션을 지원해 국가와 지역에 상관없이 고객들이 편리하게 예약할 수 있는 환경을 갖추고 있다고 설명했다.

이를 바탕으로 인바운드(외국인의 한국 여행)과 아웃바운드(한국인의 해외여행) 영역을 아우르며 국내외 여행객의 이동 편의와 선택지를 확대하고 있다.

인바운드 부문에서는 외국인 관광객의 지방 여행 접근성 개선에 주력 중이다.

지난해 ‘외국인 전용 고속버스 실시간 예매 서비스’를 시작으로 울릉도·독도 여객선, 프라이빗 택시 투어, KTX 승차권 등 교통 상품을 순차적으로 선보였다.

특히 지난 10월에는 한국철도공사(코레일)와 외국인 대상 승차권 예매 서비스를 위한 판매 계약을 체결해 외래 관광객의 철도 예매 편의와 국내 교통수단 선택 폭을 넓히고 지역 이동 접근성을 강화했다.

아웃바운드 부문에서는 숙박·교통·액티비티 등 다양한 상품들을 아우르는 프로모션을 지속적으로 선보이고 있다.

현재 진행 중인 일본 인기 호텔을 최대 100% 할인하는 ‘클룩 호텔 빅세일’ 프로모션을 비롯해, 연말에 시작될 겨울 특가 프로모션을 통해 해외여행에 필요한 모든 상품들을 클룩 플랫폼에서 편리하게 한 번에 이용할 수 있도록 가격 혜택을 제공한다.

또한 직장인을 대상으로 한 유튜브 캠페인 ‘긴급연차여행’ 등 다양한 프로그램을 통해 국내 소비자와의 소통을 강화하고 있다.

이준호 클룩 한국 지사장은 “클룩을 통해 여행을 계획하고 경험하는 과정이 많은 분들에게 즐거운 기억으로 남았으면 한다”며 “고객 한 사람 한 사람의 여정이 더 편리하고 풍성해질 수 있도록 앞으로도 발전해 나가는 클룩이 되겠다”고 말했다.