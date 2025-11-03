- 2025 KFRI 컨퍼런스 기술설명회 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국식품연구원(KFRI)은 지난 29일 ‘식품 기술과학의 미래를 마주하다’를 주제로 2025 KFRI Conference 및 기술설명회를 서울 코엑스에서 개최했다.

식품연은 본원(전북혁신도시)이었던 컨퍼런스 개최지를 서울 코엑스로 옮겨, 더 많은 식품 분야 국내외 석학들과 함께 연구 성과를 공유하고 미래 기술을 논의하는 장을 마련했다.

식품 분야 국내 최대 연구기관인 식품연이 개최한 컨퍼런스는 3가지 세션으로 구성, 11명의 유관 학회 및 기관 등의 장과 함께 식품 분야 100여개 기관 250여명의 산·학·연 관계자가 참석하여 성황리에 개최됐다.

백현동 한국식품연구원장의 개회사를 시작으로 김영식 국가과학기술연구회 이사장의 축사 등이 이어졌으며, 식품연 2035 R&D 중장기 전략을 공유하여 식품분야 연구 리더로서 산·학·연 연구자들에게 미래 연구 방향성을 제시했다.

첫 번째 세션(대규모 정보 기반의 정밀영양 및 식품소재를 활용한 노화 조절 전략)에서는 ▷개인맞춤 정밀 식-의약과 인체 마이크로바이옴(남영도 책임연구원)의 발표를 시작으로 ▷정밀영양 구현을 위한 멀티오믹스 분석(박재호 책임연구원) ▷식품을 통한 노화 조절 전략: 기전에서 중재까지(안지윤 책임연구원)에 대해 발표했다.

두 번째 세션(지속 가능한 식품 가공의 혁신적 패러다임: 클린 라벨에서 지능형 제조까지)에서는 ▷클린 라벨 식품의 미래: 과학, 트렌드 및 소비자 기대(최윤상 책임연구원) ▷전통 발효 미생물을 활용한 신규 식품 효소 개발 플랫폼 구축(최재웅 선임연구원) ▷식품 제조 기술의 전환: 디지털화와 지능형 자율제조(임정호 책임연구원)의 발표가 이어졌다.

마지막 세 번째 세션(KFRI X NST 소규모 집중형 기술협의체)에서는 11개 업체 관계자들과 함께 ▷미세플라스틱 흡착능 보유 전통누룩 유래 식용 효모 ▷뇌기능 개선 기능성 소재 ▷Gut-axis 기반 체지방 개선 효능의 와송 열수추출/다당분획 소재에 대한 기술 설명회를 진행하였다.

백현동 원장은 “이번 컨퍼런스가 지속 가능한 식품과학 기술의 발전을 위해 산·학·연이 함께 성장하는 시너지를 창출하는 마중물 역할을 하길 바란다”며 “컨퍼런스에서의 논의가 참석하신 연구자분들의 각 분야에서 새로운 혁신의 실마리가 되었길 바라고, 이를 바탕으로 미래 식품 산업의 발전으로 이어지기를 기대한다”고 전했다.