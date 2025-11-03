펀드 대비 출자비율 40%로 상향 공급망 안정화 전반에 기여할 것

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국수출입은행은 공급망안정화기금을 통해 핵심광물·에너지 분야에 집중투자 하는 2500억원 규모 펀드를 조성한다고 3일 밝혔다.

이번 출자사업은 기금의 기존 공급망안정화 펀드 대비 출자비율을 40%까지 상향했다. 이에 기금이 1000억원을 출자하고 공공·민간 자금을 추가 모집해 총 2500억원 규모의 펀드를 조성할 계획이다.

아울러 ‘공급망 안정화 선도사업자’ 지원 실적과 관련해 수은에 귀속되는 수익의 일부를 운용사에 인센티브로 지급할 예정이다.

이번 펀드는 생산·가공·수송·저장 등 핵심광물·에너지 분야 밸류체인(업스트림, 미드스트림) 단계별 사업에 투자돼 핵심 기간산업 기초소재 확보와 에너지원의 안정적인 수급 등 공급망 안정화 전반에 기여할 것으로 기대된다.

특히 특정국에 집중된 희토류 등 핵심 광물 제련, 폐배터리에서 리튬·니켈·코발트 등을 추출하는 재자원화, 자원의 운송과 저장에 필요한 항공·해운 운송 서비스와 물류 사업 등까지 투자 대상에 포함된다.

이번 사업은 이날 수은 홈페이지에 공고된다. 운용사 선정 후 기금운용심의회 심의 등을 거쳐 내년 상반기 펀드 조성을 마칠 예정이다.

수은 관계자는 “각국의 자원 확보경쟁 가속화, 지정학적 리스크 등으로 공급 불확실성이 높은 핵심광물·에너지 부문에 민간투자를 유도할 계획”이라며 “향후 민간투자가 활성화되면 공동투자·대출·보증 등 종합적 패키지 지원도 추진할 계획”이라고 전했다.