최상위 고객 프리미엄 혜택 강화

KB금융그룹이 현대백화점그룹과 손잡고 금융과 유통을 아우르는 고객 서비스 확장에 나선다.

KB금융은 지난달 31일 서울 강남구에 있는 프리미엄 종합자산관리센터 ‘KB골드앤와이즈 더퍼스트 압구정’에서 현대백화점과 ‘고객 경험 혁신 및 금융·유통 시너지 협력 모델 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)’을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 협약은 핵심 고객 기반을 넓히고 고객 접점을 생활 전반으로 확장하기 위한 공동 협력 체계를 마련하기 위해 추진됐다.

양사는 ▷고객 기반 확대·고객 접점 강화 ▷제휴 상품·서비스 출시 ▷ESG(환경·사회·지배구조) 기반 사회공헌 협력 등 고객 가치를 중심으로 한 실질적 협업을 추진한다.

특히 프리미엄 브랜드 가치를 결합해 고객에게 자산과 라이프스타일 전반을 함께 관리받는 고도화된 경험을 제공할 방침이다.

이를 위해 현대백화점의 쇼핑 혜택과 KB금융의 고금리 혜택을 결합한 전용 통장 등 제휴 상품과 KB스타뱅킹 등 KB금융 플랫폼을 활용한 간편결제 서비스, 양사의 포인트 연계서비스 등 고객 편의와 만족도를 높일 수 있는 상품과 서비스를 도입하기로 했다.

더불어 양사는 최상위 고객을 위한 전용 프로그램과 우대 서비스로 프리미엄 고객 혜택을 강화한다.

김은희 기자