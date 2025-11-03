1일부터 9일까지 베트남 하노이 롯데몰에서 진행 도내 14개 업체참여 K-Food 열풍 베트남시장 공략

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 지자체 처음으로 대규모 ‘K-Food 팝업스토어’를 베트남 하노이에서 개최하며, 급성장하는 베트남 농식품 시장 공략에 본격적으로 나섰다.

3일 경남도에 따르면 지난 1일부터 오는 9일까지 베트남 최대 복합쇼핑몰인 하노이 롯데몰 서호점에서 ‘2025년 베트남-경남 K-Food 팝업스토어’를 열고 도내 우수 농식품의 현지 시장 테스트 및 수출 활로 개척을 지원하고 있다.

이번 팝업스토어는 단순히 상품 판매나 판촉에 그쳤던 기존 해외 마케팅 행사와 달리 현지 소비자의 관심을 유도하고 실질적인 수출 성과를 창출하기 위한 ‘원스톱 해외 마케팅’ 형태로 추진된다는 점에서 큰 의미를 갖는다.

이번 행사는 판매보다는 홍보에 초점을 맞춰 규모 있게 진행된다. 현지 소비자들이 경남 농식품을 직접 체험하고 맛보게 해 현지 반응을 살피는 마켓 테스트와 함께 전시 홍보를 병행한다.

주요 행사 내용은 ▷현지 소비자 반응 마켓테스트 ▷현장 판매전 ▷수출 상담회 등이다. 특히 K-POP 테마를 결합한 경남 홍보 캐릭터 ‘벼리’ 부스를 운영해 최근 K-푸드 열풍을 이끌고 있는 ‘불닭 챌린지’ 체험 이벤트로 젊은 소비자들의 관심을 끌 계획이다. 경남의 대표 주류 기업인 무학도 참여해 과실 관련 주류 등 다양한 제품을 선보이고 있다.

이번 행사에는 신선과일, 건조식품, 음료, 주류 등 총 42개 품목을 보유한 도내 14개 농식품 업체가 참여한다. 경남도는 도비 1억1800만원을 투입해 이들의 현지 시장 진출을 돕는다. 특히, 이번 팝업스토어의 실질적인 목적은 자생력을 갖고 있는 대기업보다 중소 및 영세 수출 업체 지원에 방점을 두고 있다.

경남도 관계자는 “시·군 또는 도에서 발굴한 좋은 상품이지만 아직 규모가 작아 해외 홍보가 어려운 업체들에 지원해 현지 홍보 기회를 제공하는 것이 가장 큰 의미”라고 강조했다. 아울러 현지 바이어를 초청해 수출 상담회를 병행하는 것 외에도 수출 업체들이 현지에서 역량을 기를 수 있도록 유통 조사 및 세미나 등 ‘수출 역량 강화 프로그램’도 원스톱으로 진행될 예정이다.

이정곤 경남도 농정국장은 “베트남은 젊은 인구와 한류 열풍으로 K-Food 수요가 높은 유망 시장”이라며 “이번 팝업스토어가 경남 우수 농식품의 현지 시장 진출을 위한 교두보가 되어 농식품 수출 확대에 총력을 기울일 것”이라고 밝혔다.