내년 서울숲서 서울국제정원박람회 개최 5월1일부터 역대 최장 기간

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장이 시민들이 한강버스를 통해 내년 서울숲에서 열리는 서울국제정원박람회를 즐길 수 있는 방안을 검토 중에 있다고 3일 밝혔다.

오 시장은 시청에서 열린 2026년 서울국제정원박람회 기자서명회에서 “서울숲에 관공선을 대는 선착장이 있다”며 “행사기간 6개월동안 임시 선착장을 만들어 한강버스를 정박시키는 것도 가능하다. 현재 여러가지 가능성을 연구중”이라고 말했다. 오 시장은 “선착장과 놀빛 과장 일대를 잘 연결해서 서울시민들이 숲과 한강에서 여가시간을 보낼 수 있도록 하는 방안을 연구하고 있다”고 덧붙였다. 지난 5월 14일 개장한 놀빛과장은 ‘노을 명소’를 컨셉트로 지난 5월 14일 개장했다. 관공선 선착장 인근에 있다.

오 시장은 내년 정원박람회와 관련해 “천 만명의 도시, 천 만명의 방문, 이 모든 의미를 담아 앞으로 국제정원박람회는 ‘천만의 정’이라는 새로운 부제 아래 더 압도적이고 더 새로운 행사로 거듭난다”고 말했다.

이어 “내년 ‘서울국제정원박람회’는 올해 텐밀리언셀러 기록을 넘어 프랑스 쇼몽, 영국 첼시 플라워쇼와 어깨를 나란히 하는 세계인의 축제가 되는 것이 목표”라고 강조했다

그러면서 “내년에는 세계인이 즐기는 명실상부한 글로벌 축제로 발전시키기 위해 스토리 담은 수준 높고 다양한 정원을 선보일 계획”이라며 “보는 즐거움을 넘어 치유와 힐링의 기능을 더한 국제정원박람회를 완성해 ‘정원도시 서울’의 가치를 높이겠다”고 말했다.

한편 내린 서울국제정원박람회는 ‘천만의 정원’이라는 새로운 부제로 내년 5월 1일 부터 10월 27일까지 서웊숲 일대에서 다시 열린다. ‘매헌시민의숲’에서도 10월 한 달간 참여와 치유의 정원을 조성하는 축제를 개최한다. 올해 보라매공원서 개최된 ‘서울국제정원박람회’는 지난 5월 22일부터 이달 2일까지 총 1044만명이 방문했다.

2026년 서울국제정원박람회 행사는 역대 최대로 펼쳐진다. 공원 면적 기준 서울숲 약 14만5000평(48만㎡)과 매헌시민의숲 약 5만4000평(18만㎡)에 봄부터 가을까지 계절별로 특색있는 경관을 선보일 예정이다. 행사장 외 성수동 등 주변 도심까지 더하면 규모는 더욱 커진다. 내년 행사는 2024년 첫 행사가 개최 된 후 최장 기간인 180일이다.

특히 메인 행사장인 ‘서울숲’은 자연과 생태를 최대한 살린 풍성한 정원으로 조성한다. 여기에 더해 K-컬처 콘텐츠를 기반한 스토리가 있는 예술정원을 조성한다는 계획이다.

서울숲 인근 성수동 일대의 골목과 자투리땅 등에도 도심형 정원을 조성하고 한강·중랑천 수변 공간까지 범위를 연장한다.

‘매헌시민의숲’에서도 내년 10월 1일~27일 정원박람회의 가을 특별축제가 열린다. 총 5만 4000평(18만㎡) 규모로, 주 무대인 서울숲 행사와 연계해 정원문화 확산 시너지를 창출한다는 계획이다.