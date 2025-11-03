[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] ‘하동·광양 섬진강 재첩잡이 손틀어업’과 ‘남해 지족해협 죽방렴 어업’이 지난달 31일 이탈리아 로마 세계식량농업기구(FAO) 본부에서 열린 세계중요농업유산(GIAHS) 인증서 수여식에서 공식 인증을 받았다.

경남도는 3일 지자체 중 유일하게 어업 분야 2개 유산을 보유한 지역으로 이름을 올렸다면서 이번 인증서 수여식은 FAO 창립 80주년을 맞아 2023~2025년 새롭게 등재된 14개국 28개 유산을 대상으로 열렸다고 밝혔다. 우리나라는 울진 금강송 산지농업, 제주 해녀어업, 하동·광양 재첩잡이 손틀어업, 남해 죽방렴 어업 등 4개 유산이 포함됐다.

하동·광양 섬진강 재첩잡이 손틀어업은 주민들이 ‘거랭이’라는 전통 도구로 강바닥을 긁어 재첩을 채취하는 방식으로, 생태친화적 전통 어업의 원형을 그대로 간직하고 있다. 남해 죽방렴 어업은 대나무로 만든 울타리를 설치해 조수 간만의 차를 이용, 멸치를 포획하는 방식으로 천년 넘게 이어져 온 세계적으로 유례없는 친환경 어업 시스템으로 평가받는다.

FAO 세계중요농업유산 제도는 2002년 창설돼, 지역의 환경·생물다양성·농어업 경관 등을 보전하기 위해 지정하는 국제 인증이다. 현재 전 세계 29개국에서 농업 95개, 어업 7개 등 총 102개 유산이 등재돼 있으며, 한국은 이번 인증으로 농업 6개·어업 3개 등 총 9개를 보유하게 됐다.

이상훈 경남도 해양수산국장은 “경남은 전통어업 2건이 동시에 세계중요농업유산으로 등재된 세계 유일의 지역”이라며 “섬진강 재첩과 남해 죽방 멸치를 세계적 명품 브랜드로 키워 국제적 위상을 높여 나가겠다”고 밝혔다.

경남도는 향후 두 어업 유산의 지속가능한 보존과 함께, 지역 어민의 생계 안정 및 관광 연계사업을 통해 ‘전통 어업의 세계화’를 적극 추진할 계획이다.