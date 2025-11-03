[헤럴드경제=최은지 기자] 롯데바이오로직스가 독일 프랑크푸르트에서 개최된 ‘CPHI Worldwide’ 참가에 이어 미국 샌디에이고에서 열리는 ‘World ADC San Diego 2025’에도 참가한다고 3일 밝혔다.

롯데바이오로직스는 지난달 28일부터 30일(현지시간)까지 독일 프랑크푸르트에서 개최된 ‘CPHI Worldwide’에 참가했다. 이번 행사에서 40여회 이상의 신규 파트너십 미팅을 진행하는 등 적극적인 활동으로 글로벌 잠재 고객기반을 확대했다고 회사는 설명했다. 특히, SK팜테코와 ADC(항체-약물접합체) 시장 공략을 위한 전략적 업무협력(LOI) 체결소식도 알리는 등 가시적인 성과를 드러내며 ADC CDMO로서의 글로벌 경쟁력을 더욱 강화한 바 있다.

이어서 롯데바이오로직스는 오는 3일부터 6일까지미국 샌디에이고에서 열리는 ‘World ADC San Diego 2025’에도 연이어 참가한다.

올해로 16회를 맞이한 월드 ADC는 항체-약물접합체 분야 세계 최대 규모의 행사로, 올해는 약 1400여명 이상의 글로벌 전문가와 기업가들이 모여 최신 기술 동향과 연구성과를 공유할 예정이다. 롯데바이오로직스는 작년에 이어 올해도 참가해 차세대 ADC CDMO로서의 글로벌 경쟁력을 더욱 공고히 할 것으로 보인다.

3일에는 장건희 롯데바이오로직스 기술개발부문장이 ‘ADC 플랫폼을 통한 항체-약물접합체 개발 및 제조 가속화(Accelerating Bioconjugate Development & Manufacturing with LOTTE BIOLOGICS’ ADC Platform)‘를 주제로 발표를 진행할 예정이다. ▷데바이오로직스의 ADC 개발부터 GMP 생산까지 아우르는 최첨단 생산 인프라 ▷독자적 친수성 링커 기술인 솔루플렉스(SoluFlex Link™) ▷임상 및 상업용 생산으로의 신속한 전환을 지원하는 유연하고 효율적인 시스템 등 롯데바이오로직스의 ADC CDMO 서비스 경쟁력을 알릴 전망이다.

제임스 박 롯데바이오로직스 대표이사는 “미국과 한국의 듀얼 사이트 기반 글로벌 생산 인프라와 엔드 투 엔드(End-to-End) 서비스를 통해 고객사의 개발 리스크를 줄이고 상업화 속도를 높이겠다”라며 “CPHI에서 확인한 글로벌 관심과 협력 기조를 토대로, 월드 ADC에서도 글로벌 ADC CDMO로서의 입지를 더욱 강화해 나가겠다”고 전했다.