손가락 닿지 않는, 등 복판 같던 울진 동해선 7개역 보유…다양한 매력 발산 7~9일 이찬원이 흥 돋울 수산물축제 죽변항서 배 채우고 온천·트레킹 보신

[헤럴드경제(울진)=함영훈 기자] 우리나라 지도상 호랑이 등 한복판에 있는 울진에, 처음으로 기차역이 세워지면서 그곳을 찾는 발걸음들이 빈번해졌다. 덕분에 다채로운 울진 매력이 방방곡곡 전해지고 있다.

등이 가려워 팔을 위로 해서 뒤로 가져가도, 아래에서 올려 뻗어도 닿지 않아 답답했던 울진이었는데, 올들어 개통된 동해선 기차는 울진에 대한 여행객들의 아쉬움을 시원하게 긁어주고 있다.

손님들에게 보여줄 곳, 대접할 것이 많다는 것을 잘 알기에, 코레일과 경북도는 울진에만 무려 7개의 역을 배정했다. 다른 지자체는 2~3개 역만 있다.

울진은 일찌감치 역마다 많은 매력들을 준비해 뒀다. ‘흥부역’에선 국립해양과학관과 석호항, 나곡해수욕장이, ‘죽변역’에선 가성비 높은 청정 동해바다 수산물, 하트해변, 스카이레일, 드라마 ‘폭풍속으로’ 촬영지, 덕구온천, 구수곡자연휴양림, 십이령옛길 보부상 주막촌이, ‘울진역’에선 은어다리, 관동팔경 제7경(북→남)인 망양정, 성류굴, 불영계곡, 금강송 군락지, 왕피천 계곡·공원·케이블카 등이 가깝다.

‘매화역’은 이현세 만화 거리, 황금 대게 공원, ‘기성역’은 명계서원, 어촌휴양마을, ‘평해역’은 관동팔경의 제8경 월송정, 평해사구, 울릉도·독도 지킴이들의 대기소 대풍헌, 신선계곡, ‘후포역’은 울진대게 원조마을 거일리 어촌, 후포벽화마을, 등기산 공원과 스카이워크, 울진 요트학교 등이 이곳의 여행 허브 노릇을 한다.

“왕돌초 최고 수산물로 겨울 전 보신하세요”

11월 울진은 가성비 높은 죽변 수산물들을 넉넉히 준비해 겨울 대비 보신을 할 수 있도록 돕는다.

백두대간과 평행으로 달리는 동해 수중산맥 왕돌초(삼척남부~영덕북부)가 울진앞바다를 중심 터전으로 삼기 때문에, 수중지형이 밋밋한 다른 해역보다 품질 좋은 수산물들이 죽변·후포항에 모인다.

이에 울진도 이번 달에 ‘죽변항수산물 축제’를 열어 모두가 수산물들을 즐길 수 있도록 했다. ‘가자, 죽변항! 먹자, 수산물!’ 멋 부리지 않은 슬로건이 정겹다.

오는 7~9일 죽변항 수산물축제 기간, 방어·오징어 등 수산물·건어물의 가성비 높은 판매, 맨손 활어잡기, 물회 퍼포먼스, 수산물 경매와 해체쇼 등 다양한 이벤트와 무료 시식 행사가 진행된다.

밤이 되면 어등(魚燈) 전시와 해상 어선 퍼레이드, 불꽃쇼가 마련되며 트로트 가수 이찬원과 황윤성의 개막 축하공연도 준비되어 있다.

죽변은 대나무가 많이 자생해 붙여진 이름으로, 이곳 소죽(小竹)은 화살을 만드는 데 쓰였다. 지금도 죽변 등대가 자리한 야트막한 산을 대나무들이 빽빽이 둘러싸고 있다. 특히 이곳에 있는 죽변항은 강원도 삼척시와 인접하고 울릉도·독도와 최단 거리에 있는 위치한 울진군의 북쪽 관문이자, 동해안 최고의 어업 전진기지 중 한 곳이다.

죽변 스카이레일 캐빈과 바다 배경 인생샷

죽변 스카이레일은 자동으로 움직이는 모노레일이다. 코스는 죽변항~봉수항으로 이어지는 2.8㎞ A코스, 후정해변~봉수항으로 이어지는 2㎞의 B코스가 있는데, 현재 A코스만 운행한다.

시속 5㎞로 달리는 느린 미니 기차인 죽변 스카이레일은 이곳의 명물인 하트해변, 드라마 폭풍속으로 세트장, 죽변등대, 기암괴석 등을 지나며 아름다운 풍경화 속으로 빠져든다. 푸른 바다, 갯바위·백사장에 닿은 흰색 포말 위를 달리면 마음의 찌꺼기가 씻기는 듯 정화된다.

죽변 대나무숲 사이로 아래를 내려다보다 파도와 마주 오던 두 개의 캐빈이 만날 때 셔터를 누른다면 멋진 인생샷을 건질 수 있다.

대숲 옆 죽변등대에서는 아름다운 죽변의 풍경과 어시장의 활기찬 모습, 조업하는 어선을 의연하게 내려다볼 수 있다.

1910년 11월 24일 처음으로 불을 밝힌 이래, 죽변항과 동해상을 항해하는 선박의 길잡이 역할을 한 죽변등대는 대한제국 시절 착공되었기 등탑 내부 1층 천정에 태극 문양이 새겨져 있다. 원래는 대한제국 황실의 상징인 오얏꽃이 새겨져 있었다고 전한다. 또 하나의 울진 ‘뷰맛집’이다.

괌 안 부러운 해양과학관…민물고기도 으뜸

죽변항에서 북쪽으로 차를 몰아 4분만 가면 국립해양과학관에 닿는다. 괌에서나 볼 수 있는 수중전망대가 이곳에 있다.

우리나라 최초로 해양과학을 주제로 한 전시관으로, 수심 7m 안에 있는 바닷속 전망대는 잠수함을 타거나 별도의 수중 장비 없이 깊은 바다의 풍경과 이곳을 살아가는 바다생물을 만날 수 있어 인기다.

이 수중전망대로 가기 위한 393 바다마중길을 걷는 것부터가 ‘물결 위 산책’처럼 기분을 들뜨게 한다.

국내외 예술가들이 다양한 해양생물을 재해석해 형상화한 작품을 전시하고 있는 야외조형물 광장과 해양과학을 쉽고 재미있게 즐길 수 있는 미로 체험시설인 바다 메이저도 아이들에게 인기다. 내부에선 다양한 멀티미디어로 해양과학을 흥미롭게 소개하고, 큰 화면의 바다 게임도 즐긴다.

바다생물뿐만 아니라 민물고기도 건강한 곳이 바로 울진이다. 불영계곡 물과 왕피천 물이 합쳐지는 지점에 민물고기 생태체험관이 있다. 이곳에선 국내에서 사라지고 있는 민물고기가 왕피천과 불영계곡 등지에 서식하고 있음을 보여준다. 또 세계의 청정 하천에 사는 민물고기들을 모아 이곳 울진 민물로 키우고 있다.

무심코 들어갔다가 입이 떡 벌어진 채로 나오는 반전매력의 에듀테인먼트 시설이다. 1999년에 전국 최초로 민물고기 전시관을 개관했으며, 지속적인 개선 과정을 거쳐 현재 국내외 150종, 5000여 마리의 민물고기들이 이곳에 살게 됐다.

생태체험관에는 민물고기와 박쥐, 수달 등이 전시되어 있으며, 열대어 전시관에는 다양한 열대 어종과 이색 수조(아파트 수조, 우체통 수조 등)가 있다. 야외 휴식 공간에서는 민물고기를 직접 만져보거나, 먹이를 주는 체험도 한다.

또한 연구소에서 연어 등을 부화하는 과정을 눈으로 관찰할 수 있는 시설도 갖추고 있는데, 이곳에서 부화된 연어는 왕피천을 통해 바다로 방생된다.

뜨거운 용출 원수 그대로 쓰는 ‘울진 온천’

울진은 바다나 강뿐만 아니라 내륙도 볼거리, 즐길 거리가 많다. 수려한 풍경의 덕구계곡 옆 응봉산에서 자연 용출되는 온천과 그 원수(原水)를 그대로 이용하는 힐링 온천장들이 즐비한다. 또 궁궐 건축재료이자 송이의 서식지이기도 한 금강송 군락지도 있다.

덕구계곡 북쪽엔 해발 998m의 응봉산이 자리 잡고 있다. 응봉산은 절경의 계곡과 건강한 온천을 선물하고 있다.

덕구온천에서 원탕까지 이어지는 4㎞의 오솔길은 금강산 구룡폭포 가는 길의 축소판이라 할 정도로 절경이다. 원수를 온천장에 직송하는 보온 수로관이 동행한다.

계곡물 위로는 세계적으로 유명한 교량 12개의 축소형을 놓았다. 금문교부터 시작해, 서강대교, 노르망디교, 하버교, 청운교 등을 하나씩 지나면서 형제폭포, 옥류대, 용소폭포 등 절경을 감상하다 보면 덕구온천 원탕에 다다른다.

원탕에서는 모락모락 김이 나는 온천원수가 끊임없이 솟아난다. 그 아래엔 족탕도 설치해 등산객의 발 피로를 풀어준다.

주차장에서 응봉산 정상까지 3시간가량 걸린다. 완만하던 등산로는 트레킹 막판, 원탕~정상 구간이 꽤 가파르다. 절반 정도인 용소폭포까지만 가도, 꽤나 만족스러운 산행이다.

계곡을 따라 약 45분 정도 걷다 보면 미네랄이 풍부한 약수터가 나오는데, 일명 효자샘이라고도 한다. 옛날 어느 나무꾼이 병환 중인 부모님에게 이 약수물을 길어다 먹이자, 그 자리에서 벌떡 일어났다는 전설이 전해진다.

울진은 과학, 교훈, 청정 수산물, 건강 트레킹, 푸른 바다 기차여행, 울릉도·독도 수호 인문학 등을 골고루 얻어가는 다채로운 여행지이다.

호랑이 등을 긁어줬더니, 울진은 을사년을 열심히 달려온 여행자의 심신을 어루만져주었다.