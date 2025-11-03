2006년부터 20년째 연말 나눔 활동 ‘뱅크잇’ 통해 국민 참여 온라인 펀딩

[헤럴드경제=김은희 기자] 은행연합회는 연말을 맞아 은행사랑나눔네트워크를 통해 대한적십자사에 4억원 상당의 백미를 기부해 전국 취약계층을 지원한다고 3일 밝혔다.

은행사랑나눔네트워크는 은행연이 2006년부터 20년째 매년 말 진행하는 은행권·적십자사 연계 사회공헌활동이다. 지난해까지 취약계층 총 38만1701가구에 약 132억원 상당의 백미 등 기초생활물품을 전달해 왔다.

2022년부터는 소통과 참여가 중심이 되는 기부 트렌드를 반영해 은행연의 사회공헌 플랫폼인 뱅크잇(BANKiT)을 통한 온라인 펀딩 ‘누구나 DiY 기부 캠페인’을 병행하고 있다.

캠페인은 이날부터 12월 5일까지 약 한 달간 진행된다. 누구나 간단한 참여만으로 기부에 동참할 수 있다. 뱅크잇에 마련된 온라인 모금함에서 ▷‘좋아요’, ‘공유하기’ 클릭 시 각 1만원 ▷댓글작성 시 2만원이 은행권 재원으로 기부된다.

온라인 모금함 목표금액인 4억원을 채우면 은행연은 은행권 재원으로 마련된 4억원 상당의 백미를 적십자사를 통해 전국 취약계층에게 전달할 예정이다.

조용병 은행연 회장은 “은행권의 따뜻한 나눔이 우리 사회 곳곳에 온기를 전하길 바란다”며 “앞으로도 은행들과 함께 사회적 책임을 다하고 뱅크잇을 활용해 국민이 쉽게 참여하는 나눔문화를 확산시켜 나가겠다”고 전했다.