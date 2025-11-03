2개월여간 노랫말 총 2135건 응모 최우수 선정작 영상·음원으로 제작 내년 107주년 삼일절에 공개 예정

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 광복 80주년 기념 캠페인 ‘다시 쓰는 대한이 살았다’의 최우수작으로 한성일 씨의 ‘보통의 날들’을 선정했다고 3일 밝혔다.

이번 캠페인은 정재일 음악감독의 선율 위에 미래를 이어갈 후손의 이야기를 담은 가사를 더해 국민 모두가 함께 부를 수 있는 노래를 만들어가는 프로젝트다.

KB금융은 이날 ‘대한이 살았다’ 홍보대사 서경덕 교수와 아티스트 이상순이 함께한 최우수작 선정 과정을 영상으로 공개했다.

KB금융은 지난 8월 14일부터 10월 13일까지 약 2개월간 접수된 총 2135건의 노랫말 중 임직원 1차 심사와 설문을 통과한 작품을 대상으로 서 교수, 이상순, 국민평가단 31명의 열띤 심사를 통해 최종 수상작 1편을 선정했다.

서 교수는 심사평에서 “아픈 역사를 딛고 희망을 노래한 선조의 이야기를 주제로 한 것이기에 그 주제에 얼마나 적합하게 써졌는지와 희망적인 메시지로 풀어냈는지가 심사 포인트”라고 밝혔다. 이상순은 “운율감을 고려해 국민 누구나 쉽게 따라 부를 수 있는지를 검토하는 데 주력했다”라고 전했다.

영상에는 심사 과정과 함께 최우수 노랫말로 선정된 한씨의 노랫말도 공개됐다. 한씨의 노랫말은 광복 80주년의 의미를 되새기고 앞으로 나아갈 대한민국에 전하는 희망의 메시지와 미래 세대가 함께 만들어갈 가치를 담았다는 측면에서 심사위원으로부터 높은 평가를 받았다.

당선자에게는 작사료 815만원이 지급될 예정이다. 선정된 작품은 편곡 등의 작업을 거쳐 내년 3월 1일 107주년 삼일절에 기념영상과 함께 공식음원으로 공개된다.

KB금융은 모든 노랫말 공모전 참가자에게 모바일 커피쿠폰을 지급했다.

KB금융 관계자는 “국민의 마음과 희망을 담아 그 뜻을 따뜻하게 이어갈 수 있도록 노력하겠다” 고 전했다.