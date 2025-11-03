하이뮨 인기 제품 최대 69% 할인

[헤럴드경제=강승연 기자] 일동후디스가 하이뮨의 누적 매출 6000억원 달성을 기념해 오는 30일까지 자사 네이버 브랜드 스토어에서 1등 단백질 ‘하이뮨 한달내내 페스티벌’을 진행한다.

행사 기간 분말 제품부터 음료, 액티브 라인업 등 다양한 하이뮨의 인기 제품들을 최대 69% 할인한다. 또한, 브랜드 스토어에서 구매하는 모든 하이뮨 제품을 대상으로 6%의 적립금도 추가 제공한다.

소비자를 위한 특별한 프로모션도 준비돼 있다. 매일 진행되는 선착순 타임 특가를 비롯해 오는 4일 오전 10시, 17일 오전 10시에 네이버 쇼핑라이브를 진행한다. 라이브 방송 중 구매 고객을 대상으로 추첨 경품 이벤트와 금액대별 상품권 증정 혜택도 마련될 예정이다.

일동후디스 관계자는 “앞으로도 남녀노소 누구나 만족하는 고품질 제품을 선보이고, 국민 건강을 책임지는 브랜드가 될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

한편 일동후디스 하이뮨은 지난 9월 출시 5년 7개월 만에 누적 매출 6000억원을 달성하며, 국내 1위 단백질 브랜드의 입지를 견고히 하고 있다.