23일까지 행사…와우회원에 다양한 혜택

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡이 인기 뷰티 브랜드 제품을 특별한 혜택과 함께 선보이는 ‘메가뷰티쇼’를 3일부터 23일까지 3주간 진행한다.

메가뷰티쇼는 쿠팡이 연 3회 정기적으로 선보이는 대표 뷰티 축제다. 고객들이 가장 선호하는 제품을 파격적인 혜택으로 제공해 매회 큰 호응을 얻고 있다. 이번 행사에는 이자녹스, 메디힐, 바닐라코, 아이오페를 비롯해 총 15개 브랜드가 참여한다.

이번 행사에서는 각 브랜드의 대표 상품을 다양하게 만나볼 수 있다. 에이지투웨니스 ‘샤이닝드롭 에디션 팩트 세트’, 이지듀 ‘멜라 비 토닝 앰플 쿠션 세트’, 마녀공장 ‘딥 포어 클렌징 소다폼’, AHC ‘온리 포 맨 올인원 에센스’ 등이 대표적이다.

메가뷰티쇼의 대표 이벤트인 ‘뷰티박스’ 증정 행사도 진행한다. 행사 상품을 5만원 이상 구매한 고객을 대상으로 매주 추첨을 통해 1000명, 총 3000명에게 35만원 상당의 뷰티박스를 증정한다. 뷰티박스는 15개 브랜드의 인기 제품 30종 중 일부가 랜덤으로 구성되며, 주차별로 다른 구성품이 제공된다.

와우회원에게는 추가 혜택도 제공한다. 인기상품 1+1 특가, 골드박스와 타임딜, 3000원 할인 쿠폰, 일부 브랜드의 사은품 증정 등 다양한 혜택이 마련됐다.

쿠팡 관계자는 “메가뷰티쇼는 매 시즌 고객이 가장 기다리는 뷰티 행사 중 하나”라며 “올해도 엄선된 브랜드와 풍성한 혜택을 통해 고객이 합리적으로 뷰티 트렌드를 즐길 수 있도록 준비했다”고 말했다.