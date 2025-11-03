[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온이 아일랜드 정부로부터 글로벌 빅파마 일라이 릴리의 미국 생산시설 인수에 대한 기업결합승인을 받았다. 미국 정부의 승인만을 남겨두게 되면서 인수 절차 마무리에 속도를 내고 있다.

셀트리온은 3일 홈페이지 공지를 통해 “31일(현지시간) 아일랜드 정부 기관인 경쟁소비자보호위원회(CCPC)로부터 일라이 릴리 미국 생산 시설 인수에 대한 기업결합승인을 최종적으로 허가 받았다”고 밝혔다.

셀트리온은 지난 9월20일(현지시간) 릴리의 미국 공장을 인수하기 위한 계약을 체결했다. 셀트리온과 릴리의 미국 공장은 아일랜드에서 일정 규모 이상의 매출이 발생하기 때문에 해당 국가의 법률에 따라 인수를 위한 기업결합승인 획득이 필수적이다.

셀트리온은 “올해 연말을 목표로 공장 인수 절차를 추진해 나가는 데 있어 아일랜드 기업결합승인 서류 검토, 정부 기관 승인 등 물리적인 측면에서 시간 소요가 많을 것으로 예상됐지만, 관계자들과의 긴밀한 소통 및 인수를 통한 기대 효과 등이 긍정적으로 작용한 결과 조기 승인을 획득하게 됐다”고 설명했다.

이로써 공장 인수를 위한 규제 승인 절차는 미국 기업결합신고만을 남겨놓게 됐다. 셀트리온은 남은 절차를 성실하고 신중하게 준비해 조속한 시일 내 승인이 이루어질 수 있도록 한다는 방침이다.

셀트리온은 공장 인수를 조속히 완료해 ▷관세 리스크 완화 ▷생산 거점 분리를 통한 지정학적 리스크 관리 ▷미국 현지 생산, 포장, 물류, 판매까지 전(全)주기 일원화 등을 기반으로 회사의 경쟁력을 강화해 나가겠다고 밝혔다.

릴리의 미국 공장 인수 절차가 모두 완료되면 그 즉시 위탁생산(CMO) 매출이 발생해 투자금 조기 회수도 가능할 것으로 예상된다.

셀트리온 관계자는 “이번 공장 인수는 셀트리온의 글로벌 사업 역량 확장을 이끌 중요한 모멘텀이 될 것”이라며 “이를 통해 실질적인 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 책임 있게 실행하겠다”고 밝혔다.