[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재가 2025년 APEC 정상회의를 맞아 경주를 방문해 주요 문화 관광지를 순방했다.

31일 경북도에 따르면 게오르기에바 총재는 이날 APEC 정상회의 본회의 개막 1세션(디지털 협력을 통한 지역 도전 과제 대응 및 공동 번영 방안)에서 특별 기조연설을 하기 위해 경주를 방문했다.

문화순방은 불국사에서 시작했다. 이철우 경북지사가 게오르기에바 총재를 성대하게 맞이하고 청운교·백운교를 배경으로 한 기념 촬영을 시작으로 불국사 일정을 시작했다.

게오르기에바 총재는 다보탑의 화려한 멋과 석가탑의 균형감 있는 멋이 조화롭게 배치된 대웅전을 보며 놀라움을 금치 못했다.

다음으로 경주민속공예촌을 방문한 게오르기에바 총재는 도예 명장이 직접 시연하는 토기 제작을 관람하며 토기 성형에서부터 소성까지 신라 전통 토기의 제작 과정을 흥미롭게 지켜본 후 명장이 제작한 전통 토기 작품을 감상했다.

마지막으로 K-Tech 전시관을 찾은 게오르기에바 총재는 K-Tech 전시관에서 이차전지·에너지·조선 등 핵심 산업부터 화장품·웹툰에 이르기까지 대한민국의 산업을 총망라한 전시관을 관람했다.

이 자리에서 게오르기에바 총재는 선박 운항 체험, 로봇 기술을 활용한 만화가 이현세 작가 풍의 초상 그리기 체험 등 다양한 체험활동을 통해 대한민국 기술의 발전상을 확인했다.

이철우 경북지사는 “게오르기에바 총재가 대한민국에 많은 관심을 두고 경북도와 함께 경주의 역사와 문화를 돌아보는 시간을 가져 매우 뜻깊게 생각한다”며 “경주가 APEC 정상회의 개최지로 선정된 데에는 경주가 보유한 신라 천년고도의 우수한 문화자원으로, 이번 총재의 순방을 통해 세계 최고의 관광도시로 발돋움할 것”이라고 말했다.