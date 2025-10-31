APEC 정상회의 환영 만찬 시작 “경주, 새로운 경제적 도전 대응 의지”

[헤럴드경제(경주)=문혜현 기자] 이재명 대통령은 31일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬에서 회원들의 화합이 “평화와 안정, 그리고 새로운 번영을 안겨줄 것으로 확신한다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 경주의 한 호텔에서 열린 정상회의 환영 만찬에서 “역사와 문화가 살아 숨 쉬는 천년 신라왕국의 고도, 경주에 오신 것을 다시 한번 환영한다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 이날 만찬사에서 경주의 역사적 배경과 의미를 설명했다. 이 대통령은 “‘신라’라는 국호에는 ‘나날이 새롭게 사방을 아우른다’는 뜻이 담겨 있다”면서 “대한민국이 어려움을 딛고 나날이 새롭게 일어서 세계만방에 국제사회 복귀를 알린 2025년, APEC 경제지도자분들을 이곳 신라에서 만나 뵈니 참으로 감회가 새롭다”고 했다.

이어 이 대통령은 “이곳 경주는 전통과 현대가 어우러져 공존하는 조화의 도시”라며 “금관, 첨성대 같은 전통의 상징이 굳건히 경주를 지키고 있고, 인근 경북 지역에는 철강, 조선업 등 현대 산업의 동력이 지역 경제를 책임지고 있다”고 설명했다.

이 대통령은 또한 “전임 의장국들이 쌓아 올린 APEC의 전통적 유산을 계승하면서, 새로운 경제적 도전에 역동적으로 대응하겠다는 대한민국의 의지를 상징적으로 보여주는 곳이 바로 이곳, 경주”라며 “경주는 예로부터 다양한 문화와 상품의 교차로로서 세계와의 소통 속에서 고유한 문화를 꽃피워 왔다”고 했다.

계속해서 이 대통령은 “서로 다른 문화에 대한 존중을 바탕으로 공동의 번영을 만들어 가야 할 APEC의 미래 비전에도 이곳 경주의 정신이 시사하는 바가 크다고 생각된다”며 “또한 경주의 풍부한 역사 유산과 이를 활용한 문화산업은 올해 APEC이 성장엔진으로 주목한 문화창조산업의 가능성을 보여주는 좋은 표본이자 귀감이 될 것”이라고 강조했다.

또한 이날 이 대통령은 APEC 회원의 화합을 언급하기도 했다. 이 대통령은 “고대 신라왕국에는 ‘만파식적’이라는 피리가 있었다고 전해진다. ‘세상의 모든 분열과 파란을 잠재우고 평안을 가져온다’는 뜻으로, 왕실에서 나라에 근심이 있을 때마다 불었다고 한다”고 소개했다.

이어 이 대통령은 “천년의 세월을 넘어 이곳 경주에서 APEC 회원들의 목소리가 한데 어우러지며 ‘만파식적’의 선율로 거듭나게 될 것”이라며 “그 아름다운 화음이 아태 지역에 평화와 안정, 그리고 새로운 번영을 안겨줄 것으로 확신한다”고 목소리를 높였다.

이 대통령은 그러면서 “천년 고도의 정기를 이어받아, APEC의 협력과 성공 그리고 우리 공동의 미래를 위해 건배를 제의하겠다”며 환영사를 마쳤다.