[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 팔공산 단풍 시즌을 맞아 다음 달 첫째·둘째 주 토·일요일 동화사 방면의 ‘급행1번’ 버스를 2대 증차 운행한다고 31일 밝혔다.

증차 차량은 이용 수요가 많은 동대구역~동화사 구간을 집중적으로 왕복 운행해 팔공산을 찾는 시민들과 관광객들의 교통 편의를 꾀한다.

이에 따라 급행1번 노선의 토·일요일 운행 횟수는 기존 162회에서 190회(17.3%↑)로 늘어나고 배차간격도 13분에서 10~11분(최대 23.1%↓)으로 단축된다.

현재 팔공산에는 동화사 방면 2개(급행1번, 팔공1번), 갓바위 방면 1개(401번),파계사 방면 2개(101번, 101-1번)와 맞춤노선 2개(팔공2번, 팔공3번) 등 총 7개 시내버스 노선이 운행 중이다.

특히 행락객이 많은 3월부터 11월까지 토·일요일과 공휴일에 맞춤노선으로 운행되는 ‘팔공2번’과 ‘팔공3번’은 팔공산 방문객들의 교통 편의를 크게 높이고 있다.

지난해 단풍철의 급행1번 버스 이용객 수는 연평균 대비 21.6% 증가했으며, 올해도 비슷한 수준의 수요 증가가 예상된다.

대구시는 이번 단풍철에 급행1번 노선의 혼잡도를 줄이고, 팔공산을 찾는 시민들에게 보다 편리한 교통 서비스를 제공한다.

팔공산 버스 노선 및 운행 정보는 대구광역시 노선안내 홈페이지에서 확인할 수 있다.

허준석 대구시 교통국장은 “단풍철에 대구의 대표 명산인 팔공산을 방문하는 시민들과 관광객들에게 안전하고 편리한 시내버스 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.