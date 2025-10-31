“한국경제 회복…내년 잠재성장률 수준으로 반등” 李대통령 “경기 활력…내년에도 이어지길” “AI 대전환과 초혁신경제 구현해 성장동력 마련” “재정 지속가능성 고려해 성과 중심의 재정 운영”

[헤럴드경제(경주)=문혜현 기자] 이재명 대통령은 31일 아시아태평양경제협력체(APEC) 계기에 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재와 만나 “경기가 활력을 찾고 있으며, 이러한 흐름이 내년에도 이어지기를 기대한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 경상북도 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 게오르기에바 총재와 접견해 세계 경제와 한국의 경제 전망, 경제정책 방향 및 경제성장전략 등에 대해 의견을 교환했다.

게오르기에바 총재는 우리나라 경제 상황과 관련해 “최근 한국의 소비, 수출 등 여러 지표로 볼 때 한국경제가 회복되고 있으며, 이러한 흐름이 이어져 내년에는 한국이 잠재성장률 수준으로 반등할 것으로 예상한다”고 전망했다.

이날 게오르기에바 총재는 한국을 향한 조언을 내놓기도 했다. 그는 “첫 번째로 지속적으로 지금까지 해오신 과감한 구조개혁을 계속 해나가야 한다”며 “이를 통해 경제의 역동성이 높아지고 혁신성 높아지고 성과도 높아질 것이다. 이러한 일에 있어서는 주저하지 마시고 미루지 않으시길 바란다”고 강조했다.

이어 게오르기에바 총재는 “이렇게 변동성 높은 글로벌 경제 속에서는 결국 우리 내부의 힘이, 국내 경제 힘이야말로 이러한 변동성을 헤쳐 나갈 수 있는 힘이 될 것이라고 본다”고 거듭 말했다.

또한 게오르기에바 총재는 “두 번째로 다른 나라들과 협력을 앞으로도 강화하시기를 바란다는 것”이라며 “이는 한국의 이해에도 부합하지만, 전 세계 이해에도 부합한다고 본다. 왜냐하면 전 세계적으로 역내에서 이렇게 연계성이 높아질수록 결국 그만큼 우리 경제·전 세계 경제가 더 강화되기 때문”이라고 설명했다.

이 대통령도 한국 경제 상황이 회복 흐름을 보이고 있다고 평가했다. 이 대통령은 “새정부 출범 이후 정치적 불확실성이 신속히 해소되면서 한국경제가 빠르게 회복되고 있고, 코스피 지수가 사상 처음으로 4000포인트를 넘어서는 등 국내외 투자자들도 한국의 미래를 긍정적으로 바라보고 있다”면서 “또한 정부 정책에 대한 기대감, 신속한 추경 집행 등으로 민간소비 심리가 개선되는 등 경기가 활력을 찾고 있다”고 설명했다.

이날 이 대통령과 게오르기에바 총재는 한국의 경제정책 방향에 대해서도 의견을 나눴다. 이 대통령은 글로벌 무역 둔화, 반도체 수요 조정, 지정학적 리스크와 고령화, 잠재성장율 둔화와 같은 구조적 과제와, 이를 해결하기 위한 정부의 핵심 경제정책 방향을 설명했다.

특히 이 대통령은 “정부가 인공지능(AI)과 디지털 기술의 변화를 가속화해 AI 대전환과 초혁신경제 구현을 통해 성장동력을 마련 중”이라며 “또한 지속가능한 성장을 위해 자본이 기업투자·산업혁신 등의 생산적 금융으로 이어지도록 금융·외환시장 선진화도 적극 추진 중”이라고 말했다. 이어 이 대통령은 “재정의 지속가능성을 고려하면서, 경제의 마중물 역할을 할 수 있도록 성과 중심으로 재정을 운영할 것”이라고 덧붙였다.

그러면서 이 대통령은 IMF와 게오르기에바 총재가 세계 경제 성장과 안정을 위해 많은 노력을 기울인 점을 높이 평가했다. 이 대통령은 “한국도 경제 발전 경험을 토대로 저소득·취약 국가를 지원하는 IMF의 노력에 적극적으로 동참하겠다”고 말했다.